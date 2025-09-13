Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल: माधव जी तिवारी भेजे गए कानपुर, 29 शिक्षा अधिकारियों का तबादला

29 education officers transferred शिक्षा विभाग में 29 शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। जिनमें बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, लखनऊ मुख्यालय के अधिकारी, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शामिल है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 13, 2025

शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

29 education officers transferred उत्तर प्रदेश शासन 29 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। संभल की बीएसए अलका शर्मा को फतेहपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर भेजा गया है। इसके साथ ही एटा के बीएसए दिनेश कुमार को आगरा, बीएसए आगरा जितेंद्र कुमार गौड़ को एटा, चित्रकूट बीएसए बीके शर्मा को लखीमपुर खीरी, आजमगढ़ बीएसए राजू पाठक को रायबरेली, बलिया बीएसए मनीष कुमार सिंह को प्रतापगढ़, मऊ बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय को प्रयागराज, बहराइच बीएसए को आशीष कुमार सिंह को उन्नाव, गोंडा बीएसए को अतुल कुमार तिवारी को हरदोई, बदायूं बीएसए धीरेंद्र प्रताप सिंह को फर्रुखाबाद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है।

संजय तिवारी का बहराइच स्थानांतरण

शाहजहांपुर बीएसए दिव्या गुप्ता को कानपुर नगर, अमेठी बीएसए संजय तिवारी को बहराइच भेजा गया है। प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कुंवर मऊ छतोह रायबरेली जितेंद्र कुमार शर्मा को लखनऊ, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगंज बांदा सत्येंद्र पांडे को आजमगढ़ के वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर भेजा गया है

नवीन कुमार पाठक बीएसए गोंडा

जबकि विशेषज्ञ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ विपिन कुमार को बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनारस नवीन कुमार पाठक को बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर अभिषेक कुमार पांडे को बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ स्थानांतरित किया गया है।

आनंद प्रकाश शुक्ला बीएसए मैनपुरी

विशेषज्ञ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ आनंद प्रकाश शुक्ला को बीएसए मैनपुरी, वरिष्ठता प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बलिया शिवम पांडे को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर, विशेषज्ञ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ आकांक्षा रावत को बीएसए शाहजहांपुर, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संत कबीर नगर धीरेंद्र त्रिपाठी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ के पद पर भेजा गया है। 

माधव तिवारी कानपुर भेजे गए

इसके साथ ही विधि अधिकारी शिविर कार्यालय लखनऊ पशुपति नाथ मिश्रा को बीएसए बहराइच के पद पर भेजा गया है। संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज मोहम्मद अल्ताफ को जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बुलंदशहर के प्राचार्य के रूप में स्थानांतरित किया गया है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज तनुजा त्रिपाठी को वरिष्ठ शोध अधिकारी मनोविज्ञान शाखा प्रयागराज, वरिष्ठ विशेषज्ञ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ माधव तिवारी को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर नगर का प्राचार्य बनाया गया है। 

दीपिका गुप्ता को भेजा गया अमेठी

जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर गोरखनाथ पटेल को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी दीपिका गुप्ता को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बरेली रोशनी सिंह को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा, मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र मेरठ कीर्ति को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं के पद पर भेजा गया है। 

