शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल: माधव जी तिवारी भेजे गए कानपुर, 29 शिक्षा अधिकारियों का तबादला

29 education officers transferred उत्तर प्रदेश शासन 29 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। संभल की बीएसए अलका शर्मा को फतेहपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर भेजा गया है। इसके साथ ही एटा के बीएसए दिनेश कुमार को आगरा, बीएसए आगरा जितेंद्र कुमार गौड़ को एटा, चित्रकूट बीएसए बीके शर्मा को लखीमपुर खीरी, आजमगढ़ बीएसए राजू पाठक को रायबरेली, बलिया बीएसए मनीष कुमार सिंह को प्रतापगढ़, मऊ बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय को प्रयागराज, बहराइच बीएसए को आशीष कुमार सिंह को उन्नाव, गोंडा बीएसए को अतुल कुमार तिवारी को हरदोई, बदायूं बीएसए धीरेंद्र प्रताप सिंह को फर्रुखाबाद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है।