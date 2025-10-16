Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

16 साल बाद हुआ इंसाफ; पत्रकार बृजेश गुप्ता हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा

Brijesh Gupta Murder Case Update: पत्रकार बृजेश गुप्ता हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया यह फैसला एक तरफ परिवार के लिए राहत लेकर आया।

2 min read

कानपुर

image

Harshul Mehra

Oct 16, 2025

4 convicted in journalist brijesh gupta murder case

पत्रकार बृजेश गुप्ता हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा। फोटो सोर्स-IANS

Brijesh Gupta Murder Case Update: पत्रकार बृजेश गुप्ता हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई। ADJ-19 राकेश सिंह की अदालत ने मामले में न्यूज एंकर कनिका ग्रोवर, उसके भाइयों सन्नी और मन्नी, तथा रिश्तेदार सुरजीत सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सबूत मिटाने के आरोप में राजीव कुमार को 5 साल कैद

सबूत मिटाने के आरोप में बंटी उर्फ राजीव कुमार को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बाबूपुरवा निवासी पत्रकार प्रभात गुप्ता के छोटे भाई बृजेश गुप्ता स्थानीय चैनल के संचालक थे। 13 जून 2009 की शाम करीब साढ़े 4 बजे वह गौशाला चौराहे पर प्रभात से मिले। इस दौरान उन्होंने कनिका ग्रोवर को घर छोड़ने की बात कही। इसके बाद वे लौटकर नहीं आए।

बृजेश गुप्ता हत्याकांड अपडेट

अगले दिन उनकी कार की पिछली सीट पर बोरी में बंद उनका शव मिला। उनके सिर पर चोट के निशान थे। साथ ही उनकी 5 अंगूठियां गायब थीं। जांच में खुलासा हुआ कि कनिका के पिता, राजेंद्र ग्रोवर को चरस तस्करी और चोरी के केस में पुलिस ने जेल भेजा था।इसकी बात की जानकारी बृजेश ने कनिका को दी थी और बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसी से नाराज होकर कनिका ने भाइयों सन्नी-मन्नी और रिश्तेदार सुरजीत सिंह के साथ मर्डर की साजिश रची।

हथौड़े और चाकू से बेरहमी से हमला

कनिका ने बृजेश को बुलाया गया और फिर हथौड़े और चाकू से बेरहमी से उस पर हमला कर हत्या कर दी। बाद में शव को बोरे में भरकर कार में डाल दिया गया। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को पेश किया। ADGC गौरेंद्र नारायण त्रिपाठी की माने तो सबूतों और गवाहों के बयान ने आरोपियों की भूमिका स्पष्ट कर दी। अदालत ने चारों मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास और सबूत मिटाने वाले बंटी को 5 साल की सजा सुनाई।

पत्रकार प्रभात गुप्ता ने उस समय गोविंद नगर थाने में कनिका, सन्नी, मन्नी, उनकी मां अल्का, सुरजीत और बंटी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया यह फैसला एक तरफ परिवार के लिए राहत लेकर आया।

ये भी पढ़ें

पहले पीटा और फिर मुंडवा दिए आधे बाल और आधी मूंछें; क्या है ‘तालिबानी सजा’ की वजह
प्रयागराज
prayagraj news crime man trying to escape after snatching mobile

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 12:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 16 साल बाद हुआ इंसाफ; पत्रकार बृजेश गुप्ता हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अपने बाप को बुला लेना…शाम को घर आऊंगा, जवाब मांगने पर उलझा एई

kanpur news
कानपुर

पहले पेट्रोल खरीदा फिर सिगरेट के साथ माचिस; फिल्मी स्टाइल को किया कॉपी! युवक बन गया आग का गोला

man bought petrol poured it on himself put cigarette in his mouth and lit matchbox
कानपुर

कानपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी, हावड़ा दिल्ली रूट हुआ बाधित

मालगाड़ी पटरी से उतरी (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

शराब के नशे में ‘राक्षस’ बना भाई, कीचड़ में छोटे भाई का मुंह तब तक दबाए रखा जब तक दम नहीं घुटा

घटना की जानकारी देते अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नरेट पुलिस वीडियो ग्रैब)
कानपुर

दक्षिण पश्चिम मानसून समाप्त, अब पूर्वोत्तर मानसून आने का मिला संकेत, इन क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.