16 साल बाद हुआ इंसाफ; पत्रकार बृजेश गुप्ता हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा

अगले दिन उनकी कार की पिछली सीट पर बोरी में बंद उनका शव मिला। उनके सिर पर चोट के निशान थे। साथ ही उनकी 5 अंगूठियां गायब थीं। जांच में खुलासा हुआ कि कनिका के पिता, राजेंद्र ग्रोवर को चरस तस्करी और चोरी के केस में पुलिस ने जेल भेजा था।इसकी बात की जानकारी बृजेश ने कनिका को दी थी और बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसी से नाराज होकर कनिका ने भाइयों सन्नी-मन्नी और रिश्तेदार सुरजीत सिंह के साथ मर्डर की साजिश रची।