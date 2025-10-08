नगर निगम की बैठक में बीजेपी और विपक्ष एकजुट, भाजपा विधायक ने भी किया हाउस टैक्स बढ़ाने का विरोध

कांग्रेस पार्षद शिबू अंसारी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी फाइलों पर आपत्ति लगाकर नगर निगम कार्यालय भेज दिया जाता है और इसके संबंध में उन्हें कोई जानकारी भी नहीं हो पाती है कि आखिर आपत्ति क्यों लगाई गई है? इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि फाइलों का अध्ययन करने के बाद उसमें साइन किया जाता है‌। अधिकांश फाइलें साइन कर दी जाती हैं। अगर फाइलों में केवल साइन ही करना हो तो सारी फाइलें ऐसे ही साइन हो जाएंगी। लेकिन देखना जरूरी होता है।‌