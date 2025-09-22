काला मोटा चूहा फ्लाइट के अंदर और यात्री बाहर; अफरा-तफरी के माहौल; घंटों तक….

उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया। यात्रियों को लाउंज में भेज दिया गया। इसके बाद ग्राउंड क्रू और फ्लाइट के टेक्निकल स्टाफ ने मिलकर चूहे को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 2 घंटे बाद चूहा पकड़ लिया गया और क्रू ने उसे बाहर निकाल दिया।