Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

काला मोटा चूहा फ्लाइट के अंदर और यात्री बाहर; अफरा-तफरी के माहौल; घंटों तक….

Rat Inside Plane: काला मोटा चूहा फ्लाइट के अंदर होने से अफरा-तफरी का माहौल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद चूहे को फ्लाइट से बाहर निकाला गया।

कानपुर

Harshul Mehra

Sep 22, 2025

black rat inside plane
काला मोटा चूहा फ्लाइट के अंदर और यात्री बाहर। फोटो सोर्स-Ai

Rat Inside Plane: क्रू मेंबर केबिन में एक चूहा होने के कारण कानपुर-दिल्ली की फ्लाइट 2 घंटे 40 मिनट लेट हो गई। चूहे को पकड़ने के लिए सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया। चूहा पकड़कर बाहर निकालने के बाद ही फ्लाइट रवाना हो सकी।

दिल्ली-कानपुर की इंडिगो फ्लाइट में चूहा

निर्धारित समय के अनुसार, दिल्ली-कानपुर की इंडिगो फ्लाइट दोपहर 2:10 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर उतरी और 2:50 बजे उड़ान भरने वाली थी। फ्लाइट में लगभग 172 यात्री सवार थे, तभी टेकऑफ से ठीक पहले क्रू मेंबर ने केबिन में एक चूहा भागते देखा।

ये भी पढ़ें

दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी से बारिश मचाएगी तबाही! जानें आपके जिले का वेदर अपडेट
नोएडा
meteorological department released latest weather update

चूहे के कारण अफरा-तफरी

उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया। यात्रियों को लाउंज में भेज दिया गया। इसके बाद ग्राउंड क्रू और फ्लाइट के टेक्निकल स्टाफ ने मिलकर चूहे को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 2 घंटे बाद चूहा पकड़ लिया गया और क्रू ने उसे बाहर निकाल दिया।

करीब 3 घंटे लेट हुई फ्लाइट

इसके बाद सभी यात्रियों को विमान में बैठने के लिए कहा गया। विमान ने लगभग 4:50 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि विमान में एक चूहा होने के कारण उड़ान में देरी हुई थी। चूहे को पकड़कर विमान से बाहर निकालने के बाद ही विमान उड़ान भर सका।

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव की पोस्ट का सुरेंद्र राजपूत ने किया समर्थन; बोले- PM नरेंद्र मोदी लगातार झूठ…’
लखनऊ
surendra rajput supported akhilesh yadav post

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 03:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / काला मोटा चूहा फ्लाइट के अंदर और यात्री बाहर; अफरा-तफरी के माहौल; घंटों तक….

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.