बीएसए की पिटाई लेटेस्ट अपडेट: बैक फुट पर बीएसए, जेल में बंद प्रभारी शिक्षक के पत्र पर कार्रवाई, शिक्षिका निलंबित

BSA beating latest update सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी की बेल्ट से पिटाई के मामले में आरोपी हेड मास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बीएसए और हेड मास्टर के बीच बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी सवालों के घेरे में आ गये हैं। ऑडियो में बेसिक शिक्षा अधिकारी हेड मास्टर पर अवंतिका गुप्ता नाम की सहायक शिक्षिका की अटेंडेंस लगाने का दबाव बना रहे हैं। साथ में धमकी भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं किया तो सेल्फी वाला नियम लागू कर दिया जाएगा। ऑडियो सामने आने के बाद बैक फुट पर आए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जेल गए आरोपी हेड मास्टर के पत्र को आधार बनाकर सहायक शिक्षिका को निलंबित कर दिया और जांच खंड शिक्षा अधिकारी को दी है। ‌