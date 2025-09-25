Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

बीएसए की पिटाई लेटेस्ट अपडेट: बैक फुट पर बीएसए, जेल में बंद प्रभारी शिक्षक के पत्र पर कार्रवाई, शिक्षिका निलंबित

BSA beating latest update सीतापुर में बीएसए की बेल्ट से पिटाई के मामले में ताजा कार्रवाई की गई है। जेल में बंद प्रभारी शिक्षक के पत्र के आधार पर बीएसए ने सहायक शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 25, 2025

बीएसए ऑफिस बना जंग का मैदान (फोटो सोर्स- 'X' सीतापुर वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' सीतापुर वीडियो ग्रैब

BSA beating latest update सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी की बेल्ट से पिटाई के मामले में आरोपी हेड मास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बीएसए और हेड मास्टर के बीच बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी सवालों के घेरे में आ गये हैं। ऑडियो में बेसिक शिक्षा अधिकारी हेड मास्टर पर अवंतिका गुप्ता नाम की सहायक शिक्षिका की अटेंडेंस लगाने का दबाव बना रहे हैं। साथ में धमकी भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं किया तो सेल्फी वाला नियम लागू कर दिया जाएगा। ऑडियो सामने आने के बाद बैक फुट पर आए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जेल गए आरोपी हेड मास्टर के पत्र को आधार बनाकर सहायक शिक्षिका को निलंबित कर दिया और जांच खंड शिक्षा अधिकारी को दी है। ‌

बेसिक शिक्षा अधिकारी विवादों में

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी और कार्यालय विवादों में आ गये हैं। पहले हेड मास्टर बृजेंद्र कुमार वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी की बेल्ट से पिटाई की। इस पर बीएसए की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हेड मास्टर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक ऑडियो ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को बैक फुट में ला दिया।

जेल में बंद हेड मास्टर के पत्र पर सहायक अध्यापिका निलंबित

बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीतापुर से जारी आदेश में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि नदवा प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक प्रभारी बृजेंद्र कुमार वर्मा ने 18 सितंबर 2025 को सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता के विषय में जानकारी दी कि 21 अगस्त से 20 सितंबर तक अनुपस्थिति रही। इस संबंध में सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता का सितंबर माह का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने के लिए 23 सितंबर को शाम 4 बजे बुलाया। लेकिन अवंतिका गुप्ता स्पष्टीकरण देने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंची।

गोंदलामऊ खंड शिक्षा अधिकारी को दी गई जांच

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसे अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का आचरण बताया और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देने की भी जानकारी दी गई। आदेश में यह भी बताया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी गोंदलामऊ सीमी निगार को जांच अधिकारी बनाया गया है। 15 दिनों के अंदर जांच पूरी कर जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस दौरान अवंतिका गुप्ता ब्लॉक संसाधन के महमूदाबाद में अपनी दैनिक उपस्थिति देंगी।‌

Published on:

25 Sept 2025 06:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / बीएसए की पिटाई लेटेस्ट अपडेट: बैक फुट पर बीएसए, जेल में बंद प्रभारी शिक्षक के पत्र पर कार्रवाई, शिक्षिका निलंबित

