सीजीएसटी का बड़ा कारनामा: किराए का मकान, गार्ड की नौकरी, मिला 3 करोड़ 14 लाख का नोटिस

CGST Tax arrears notice more than Rs 3 crore to security guard कानपुर में प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करने वाले युवक को सीजीएसटी दिल्ली की तरफ से 3 करोड़ 14 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है। नोटिस को देखकर घर वालों के होश उड़ गए। उन्होंने व्यापारियों से संपर्क किया और उनसे बातचीत की। इस संबंध में स्थानीय व्यापारियों ने युवक की मदद की और सीजीएसटी कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया। लेकिन व्यापारियों को कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया गया। इस दौरान दोनों पक्षों में बहस हुई। बाद में सीजीएसटी आयुक्त ने बताया कि नोटिस दिल्ली ऑफिस से आया है। इसका जवाब भी वहीं भेजना पड़ेगा। मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र का है।