सीजीएसटी का बड़ा कारनामा: किराए का मकान, गार्ड की नौकरी, मिला 3 करोड़ 14 लाख का नोटिस

CGST Tax arrears notice more than Rs 3 crore to security guard कानपुर में प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करने वाले युवक को सीजीएसटी दिल्ली की तरफ से 3 करोड़ 14 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है। नोटिस को देखकर घर वालों के होश उड़ गए। उन्होंने व्यापारियों से संपर्क किया और उनसे बातचीत की। इस संबंध में स्थानीय व्यापारियों ने युवक की मदद की और सीजीएसटी कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया। लेकिन व्यापारियों को कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया गया। इस दौरान दोनों पक्षों में बहस हुई। बाद में सीजीएसटी आयुक्त ने बताया कि नोटिस दिल्ली ऑफिस से आया है। इसका जवाब भी वहीं भेजना पड़ेगा। मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश की कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसपुरम आवास विकास कॉलोनी निवासी ओम जी शुक्ला काकादेव स्थित कोचिंग मंडी में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। हंसपुरम में किराए के मकान में जीवन यापन कर रहे हैं। बीते 21 अगस्त को सीजीएसटी ने ओमजी शुक्ला को 3 करोड़ 14 लाख रुपए बकाया टैक्स का नोटिस मिला। सीजीएसटी का नोटिस देखकर ओम शुक्ला के परेशान हो गया। डाकिया से भी बातचीत हुई।
ओम जी शुक्ला ने बताया कि उसके नाम से इंटरप्राइजेज खुल गया है और उसे ही पता नहीं है। इसमें उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। व्यापारी नेताओं के साथ सीजीएसटी कार्यालय में आयुक्त से मुलाकात हुई। आयुक्त रोशन लाल ने कहा कि दिल्ली कार्यालय से नोटिस आया है। वहीं पर इसका जवाब भेजो। जिससे उन्हें भी पता चले कि फ्रॉड हुआ है। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि ओमजी शुक्ला की मदद की जाएगी। सीजीएसटी के नोटिस को जवाब दिया जाएगा।