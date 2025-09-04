पुलिस और एबीवीपी में झड़प: ओमप्रकाश राजभर के पुतले को लेकर सड़क पर जोर-आजमाइश

Kanpur ABVP and police clash about Om Prakash Rajbhar कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंकने की भी योजना थी। लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुतला जलाने की योजना सफल नहीं हुई। लेकिन पुलिस की खींचतान में पुतले के चिथड़े उड़ गए। एबीवीपी ने कहा कि जब तक कैबिनेट मंत्री माफी नहीं मांग लेते हैं। विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बाराबंकी में हुई घटना पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया था। बोले थे कानून तोड़ोगे तो डंडा खाना पड़ेगा।