पुलिस और एबीवीपी में झड़प: ओमप्रकाश राजभर के पुतले को लेकर सड़क पर जोर-आजमाइश

Kanpur ABVP and police clash about Om Prakash Rajbhar कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंकने की भी योजना थी। लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुतला जलाने की योजना सफल नहीं हुई। लेकिन पुलिस की खींचतान में पुतले के चिथड़े उड़ गए। एबीवीपी ने कहा कि जब तक कैबिनेट मंत्री माफी नहीं मांग लेते हैं। विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बाराबंकी में हुई घटना पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया था। बोले थे कानून तोड़ोगे तो डंडा खाना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश के कानपुर पीपीएन मार्केट के पास सुबह से ही बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंच गए। जिन्होंने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थी परिषद की कैबिनेट मंत्री का पुतला रोकने की योजना थी। जिसको देखते हुए मौके पर पीएसी की तीन कंपनियों के साथ कोतवाली पुलिस को भी लगाया गया था।
जैसे ही पीपीएन मार्केट चौराहे पर एबीवीपी कार्यकर्ता पुतला लेकर पहुंचे और आग जलाने की तैयारी कर ही रहे थे। इसी बीच पुलिस सक्रिय हुई और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में पुतले को अपने कब्जे में लेने की होड़ शुरू हो गई। पुतला तो किसी के हाथ नहीं आया। लेकिन उसके चिथड़े उड़ गए। बाद में एबीपी कार्यकर्ताओं ने पुतले के बचे हुए हिस्से में आग लगा दी। आग लगते ही पुलिस सक्रिय हुई और उन्होंने पानी की बौछार कर आग बुझा दी। इस दौरान आवागमन बाधित रहा।
विभाग छात्रा प्रमुख खुशी ने बताया कि क्या हमलोग लोग गुंडा है? राजभर ने हमारे कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया है। जबकि राष्ट्र पर कोई भी विपदा आती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आगे रहकर लोगों की सेवा करते हैं। उनकी मांगे है कि राजभर अपना बयान वापस ले और माफी मांगे। पुलिस बिना सोचे समझे एबीपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर देती है। इससे छुटकारा चाहिए।
एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई हाथापाई तक की नौबत आ गई। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगे। लेकिन पुलिस पर एबीवीपी कार्यकर्ता भारी दिखाई पड़े। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जाम लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन दिया।