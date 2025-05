मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा देश के दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दिया गया

Operation Sindoor, Enemies answered in their own language मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है।

कानपुर•May 30, 2025 / 03:44 pm• Narendra Awasthi

फोटो सोर्स ‘X’

Operation Sindoor, Enemies answered in their own language मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दिया गया। देश के दुश्मनों को सबक मिला। भारत का शौर्य दुनिया ने देखा। दुश्मन का एयर डिफेंस तबाह किया गया। दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहली ट्रेन बच्चों को लेकर रवाना हुई।