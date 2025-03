सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- आक्रांता भारत के लिए आदर्श नहीं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भी याद किया

CM Yogi Adityanath said Invaders not ideal for India, remembered Indonesia President कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अक्रांता कभी आदर्श नहीं हो सकते हैं। उन्हें अपना आदर्श मानने वाले के लिए देश में रहने की भी जगह नहीं हो सकती है। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और राम मनोहर लोहिया को भी याद किया। ‌

कानपुर•Mar 23, 2025 / 07:16 pm• Narendra Awasthi

CM Yogi Adityanath said Invaders not ideal for India मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे। जहां बिठूर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने क्रांतिकारियों को याद किया। इसके पहले चुन्नी चुन्नी गंज मेट्रो स्टेशन और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक नानाजी राव पेशवा को बिठूर महोत्सव 2025 समर्पित है। ‌इस मौके पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 1302 उद्यमियों को 5.42 करोड रुपए का ऋण वितरित किया गया। 329 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियुक्त पत्र, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 127 लाभार्थियों को 6.5 करोड़ की सहायता राशि भेंट की गई।