HAL के साथ साइबर फ्रॉड: ईमेल आईडी का ‘e’ के कारण लगा 63 हजार डॉलर का झटका

कानपुर की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 63 हजार डॉलर का साइबर फ्रॉड किया गया है। यह पेमेंट HAL ने fighter plane के पार्ट्स मंगाने के लिए किए थे। पुलिस उपायुक्त अपराध ने इस संबंध में जानकारी दी। ‌

कानपुर•Mar 17, 2025 / 03:54 pm• Narendra Awasthi

कानपुर में ईमेल आईडी के 'e' को नजर अंदाज करना हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारी पड़ गया। जब गलत ईमेल आईडी पर आए लिंक पर भुगतान कर दिया गया। इस बात का खुलासा तब हुआ। जब कंपनी से मंगाये गए पार्ट्स और पेमेंट के विषय में बातचीत हुई। एचएएल के अपर महाप्रबंधक में साइबर सेल में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त अपराध अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि ईमेल के जरिए साइबर फ्रॉड हुआ है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि कोई भारतीय टीम भी फ्रॉड में शामिल है कि नहीं?