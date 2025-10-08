लिफ्ट के दरवाजे में फंसी गर्दन, चल दी लिफ्ट, नहीं मिला बचने का रास्ता

Kanpur incident कानपुर में अंडर गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक की गर्दन लिफ्ट के दरवाजे में फंस गई। जिससे वह छटपटाना लगा फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों ने लिफ्ट को रोक कर निकालने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। फैक्ट्री मालिक से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम में कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एडीसीपी साउथ ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र की है।