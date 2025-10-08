लिफ्ट के दरवाजे में फंसी गर्दन, चल दी लिफ्ट, नहीं मिला बचने का रास्ता

फोटो सोर्स- मेटा एआई
Kanpur incident कानपुर में अंडर गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक की गर्दन लिफ्ट के दरवाजे में फंस गई। जिससे वह छटपटाना लगा फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों ने लिफ्ट को रोक कर निकालने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। फैक्ट्री मालिक से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम में कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एडीसीपी साउथ ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसपुरम स्थित अंडरगारमेंट फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया। जिसमें 19 वर्षीय पवन पासवान पुत्र बबलू निवासी बगही भट्ठा बाबूपुरवा लिफ्ट के दोनों दरवाजों के बीच फंसकर गया। उस समय पवन लिफ्ट के अंदर गांठ रखने के लिए गया था। इसी दौरान दरवाजा बंद हो गया। उसकी गर्दन दरवाजे में ही फंस गई। यह देख मौके पर हड़कंप मच गया।
इसी बीच लिफ्ट ऊपर जाने लगी। कर्मचारियों ने लिफ्ट को रोककर पवन को बाहर निकलने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। उसकी छटपटाते हुए मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम में कड़ी मशक्कत के बाद पवन को बाहर निकाला।
नौबस्ता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। सूचना पाकर अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पवन घर का इकलौता चिराग था। जिसकी मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। स्थानीय विधायक राहुल बच्चा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जहां उन्होंने मृतक परिजनों को ढांढस बंधाया। एडीसीपी साउथ ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
