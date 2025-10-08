Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

लिफ्ट के दरवाजे में फंसी गर्दन, चल दी लिफ्ट, नहीं मिला बचने का रास्ता

Kanpur incident कानपुर में लिफ्ट में फंसकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। कर्मचारियों ने निकालने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली‌। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद श्रमिक को बाहर निकाला।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 08, 2025

लिफ्ट में फंस कर युवक की मौत (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Kanpur incident कानपुर में अंडर गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक की गर्दन लिफ्ट के दरवाजे में फंस गई। जिससे वह छटपटाना लगा फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों ने लिफ्ट को रोक कर निकालने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। फैक्ट्री मालिक से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम में कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एडीसीपी साउथ ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र की है।

अंडरगारमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में हादसा

उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसपुरम स्थित अंडरगारमेंट फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया। जिसमें 19 वर्षीय पवन पासवान पुत्र बबलू निवासी बगही भट्ठा बाबूपुरवा लिफ्ट के दोनों दरवाजों के बीच फंसकर गया। उस समय पवन लिफ्ट के अंदर गांठ रखने के लिए गया था। इसी दौरान दरवाजा बंद हो गया। उसकी गर्दन दरवाजे में ही फंस गई। यह देख मौके पर हड़कंप मच गया।

लिफ्ट के दरवाजे में फंसी गर्दन

इसी बीच लिफ्ट ऊपर जाने लगी। कर्मचारियों ने लिफ्ट को रोककर पवन को बाहर निकलने का प्रयास किया।‌ लेकिन सफलता नहीं मिली। उसकी छटपटाते हुए मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम में कड़ी मशक्कत के बाद पवन को बाहर निकाला।

एडीसीपी ने कहा तहरीर मिलने पर कार्रवाई

नौबस्ता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। सूचना पाकर अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पवन घर का इकलौता चिराग था। जिसकी मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। स्थानीय विधायक राहुल बच्चा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जहां उन्होंने मृतक परिजनों को ढांढस बंधाया। एडीसीपी साउथ ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 12:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / लिफ्ट के दरवाजे में फंसी गर्दन, चल दी लिफ्ट, नहीं मिला बचने का रास्ता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मानसून के वापसी की बजी घंटी: पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट, बर्फीली हवाओं का दिखेगा असर

आसमान में बादल और हल्की-फुल्की बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
कानपुर

गर्लफ्रेंड के साथ होटल से निकल रहा युवक, पत्नी ने बीच सड़क पर सिखाया सबक

पति और प्रेमिका के बीच पहुंची पत्नी (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

गलती क्या थी सर? पूछता रहा छात्र…दरोगा बरसाता रहा लात-घूंसें, मूंछों पर ताव देकर पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी पर गिरी गाज

चौकी के अंदर युवक की पिटाई (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur वीडियो ग्रैब)
कानपुर

दिल-दहलाने वाली घटना: बड़ोदरा से गोरखपुर जा रहे यात्री की मौत, परिजनों का आरोप दम घुटने से हुई

बड़ोदरा गोरखपुर ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
कानपुर

चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला, रघुवीर लाल कानपुर नगर के नए पुलिस आयुक्त

कानपुर नगर कमिश्नर अखिल कुमार का स्थानांतरण (फोटो सोर्स- 'X' police commissioner Kanpur )
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.