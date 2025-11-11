कानपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर शाहीन को किया गया था बर्खास्त, कन्नौज से भी संपर्क

Dr. Shaheen Kanpur connection कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (GSVMC) से महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद का संपर्क निकल कर सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर शाहीन शाहिद काम करती थी। जिसे लंबे समय तक ड्यूटी पर ना आने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर शाहीन ने अपने पति से तलाक ले लिया था। अब खुफिया जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगाल रही है। जांच कर रही है कि मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान वह कहां गायब रही, उसके गायब होने का कारण क्या था, उसके संपर्क सूत्र क्या-क्या हैं?