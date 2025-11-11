कानपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर शाहीन को किया गया था बर्खास्त, कन्नौज से भी संपर्क

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर
Dr. Shaheen Kanpur connection कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (GSVMC) से महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद का संपर्क निकल कर सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर शाहीन शाहिद काम करती थी। जिसे लंबे समय तक ड्यूटी पर ना आने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर शाहीन ने अपने पति से तलाक ले लिया था। अब खुफिया जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगाल रही है। जांच कर रही है कि मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान वह कहां गायब रही, उसके गायब होने का कारण क्या था, उसके संपर्क सूत्र क्या-क्या हैं?
महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद का संपर्क उत्तर प्रदेश के कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से निकलकर सामने आया है। डॉक्टर शाहीन शाहिद लोक सेवा आयोग से चयन होकर कानपुर मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया था। 2006 में उन्हें फार्माकोलॉजी विभाग की प्रवक्ता के रूप में तैनाती मिली थी। 2009 में डॉक्टर शाहीन शाहिद का स्थानांतरण कन्नौज कर दिया गया। जहां से एक बार फिर उन्होंने अपना स्थानांतरण कानपुर कर लिया।
बताया जाता है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 2013 से कॉलेज आना बंद कर दिया। जिसकी कोई जानकारी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को नहीं दी गई। करीब 8 साल की अनुपस्थिति रहने के कारण 2021 में शासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। वह आतंकवादियों के संगठन के महिला विंग के लिए काम करने लगी। बताया जाता है कि वह महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के काम में लग गई।
जैसे-जैसे डॉक्टर शाहीन की जांच आगे बढ़ रही है, नए-नए खुलासे हो रहे हैं। 2015 में डॉक्टर शाहीन ने अपने पति जफर हयात से तलाक ले लिया। इस दौरान उन्होंने अपना पता लखनऊ का लिखवाया था। अब दिल्ली विस्फोट के बाद खुफिया एजेंसी डॉक्टर शाहीन के संपर्क सूत्रों को भी खोज रही है और 2013 से 2021 के बीच गायब होने के कारण के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर रही है। संपर्क सूत्रों को भी खंगाल रही है।
