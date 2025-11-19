दिल्ली विस्फोट: 12 जगह एटीएस मार रही छापा, डॉक्टर के आवास के बाहर दो कार बरामद, यहां के डॉक्टरों से भी पूछताछ

डॉक्टर शाहीन के गायब होने के समय साथ अन्य डॉक्टर भी संदिग्धावस्था में गायब हुए थे। जिनमें से तीन का कोई अता पता नहीं चला। इनके लिंक आपस में जोड़े गए तो एक के बाद एक खुलासा होता चला गया। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर हामिद के नाम सामने आए। रावतपुर मसवानपुर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम के पास जांच एजेंसी पहुंच गई। यहां पर दो कार खड़ी थीं। जिनमें एक एचआर नंबर की गाड़ी है। जबकि दूसरी कार यूपी नंबर की है। जांच एजेंसी अब दोनों नंबरों के मालिक की तलाश कर रही है।