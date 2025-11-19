दिल्ली विस्फोट: 12 जगह एटीएस मार रही छापा, डॉक्टर के आवास के बाहर दो कार बरामद, यहां के डॉक्टरों से भी पूछताछ

फोटो सोर्स- मेडिकल कॉलेज
कानपुर में एटीएस की टीम पिछले कई दिनों से महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन के नजदीकियों की तलाश कर रही है। जिसमें मेडिकल कॉलेज कार्डियोलॉजी के डॉक्टर भी शामिल हैं। आज 12 स्थानों पर छापा मारने की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान दो कारें बरामद हुई है। जिनमें एक हरियाणा नंबर की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल्ली विस्फोट मामले में कई जगह छापा डाला जा रहा है। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहिद के करीबियों की तलाश कर रही है। इनमें कार्डियोलॉजी और मेडिकल कॉलेज से संबंधित संदिग्ध भी शामिल हैं। 12 जगह पर छापा मारने की कार्रवाई चल रही है। नौ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। दिल्ली बम धमाके के आरोपी आतंकी डॉक्टर शाहीन और कार्डियोलॉजी में तैनात डॉक्टर आरिफ मीर के नाम सामने आने के बाद अब उनके करीबियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
जांच एजेंसी बेकनगंज, चमनगंज, काकादेव सहित अन्य स्थानों पर छापामारी कर रही है। इस दौरान संदिग्ध के नाम और अन्य जानकारियां इकट्ठा की गई। कुल 9 लोगों से पूछताछ की गई। जिसमें मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी भी शामिल है। इस दौरान उनके मोबाइल नंबर और डिटेल लेकर जाने दिया गया। लेकिन निर्देशित किया गया कि शहर छोड़ कर नहीं जाएंगे। इस संबंध में स्थानीय थाना को भी जानकारी दी गई है। तीन लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है।
डॉक्टर शाहीन के गायब होने के समय साथ अन्य डॉक्टर भी संदिग्धावस्था में गायब हुए थे। जिनमें से तीन का कोई अता पता नहीं चला। इनके लिंक आपस में जोड़े गए तो एक के बाद एक खुलासा होता चला गया। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर हामिद के नाम सामने आए। रावतपुर मसवानपुर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम के पास जांच एजेंसी पहुंच गई। यहां पर दो कार खड़ी थीं। जिनमें एक एचआर नंबर की गाड़ी है। जबकि दूसरी कार यूपी नंबर की है। जांच एजेंसी अब दोनों नंबरों के मालिक की तलाश कर रही है।
