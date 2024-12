IMD latest prediction: मौसम की दोहरी मार, कोहरे के साथ गिरता तापमान बरपाएगा कहर, जानें मौसम

Double attack of weather, fog along with falling temperature आईएमडी ने कोहरे और गिरते तापमान को लेकर चेतावनी जारी की है। जिसके अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहेगा। सुबह के समय घनत्व कोहरा छाए रहने की भी संभावना है।

कानपुर•Dec 15, 2024 / 10:18 pm• Narendra Awasthi

Double attack of weather, fog along with falling temperature मौसम विभाग में कोहरे और तापमान को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अगले 5 दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। जिससे विजिबिलिटी में कमी आएगी। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।‌ तेज हवा चलने की संभावना है। सीएसए कानपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री कम रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में भी सामान्य से दो डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बीती रात तापमान 8.5 डिग्री से गिरकर 4.5 डिग्री पहुंच गया। पहाड़ों पर हो रही ताजा बर्फबारी के कारण मैदानी भागों का भी मौसम बदल रहा है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं।‌