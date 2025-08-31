Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

आठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला, श्रद्धा नरेंद्र पांडे कानपुर देहात की नई एसपी

Eight IPS officers transferred उत्तर प्रदेश में आठ आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिसमें शामली, श्रावस्ती सहित अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। श्रद्धा नरेंद्र पांडे को कानपुर देहात स्थानांतरित किया गया है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 31, 2025

कानपुर देहात एसपी अरविंद मिश्रा और एसपी श्रावस्ती घनश्याम (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur dehat and shravasti वीडियो ग्रैब)
सोर्स- 'X' Kanpur dehat and shravasti वीडियो ग्रैब)

Eight IPS officers transferred उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। पुलिस अधीक्षक शामली रामसेवक गौतम को पीटीएस मुरादाबाद का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। जबकि कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा को ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ का पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है।‌ शासन से जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती घनश्याम को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

राहुल भाटी श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक

इसी के साथ सेनानायक 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ श्रद्धा नरेंद्र पांडे को कानपुर देहात भेजा गया है। उन्हें अरविंद मिश्रा की जगह पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक एसएसएफ लखनऊ राहुल भाटी को श्रावस्ती का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। जबकि पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर लाखन सिंह यादव को सेनानायक 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ के पद पर भेजा गया है।

नरेंद्र प्रताप सिंह शामली के पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधीक्षक /अपर पुलिस अधीक्षक बागपत नरेंद्र प्रताप सिंह को शामली का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। जबकि पुलिस उपायुक्त/ अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर प्रवीन रंजन सिंह को पुलिस उपयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर बनाया गया है

