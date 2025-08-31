आठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला, श्रद्धा नरेंद्र पांडे कानपुर देहात की नई एसपी

Eight IPS officers transferred उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। पुलिस अधीक्षक शामली रामसेवक गौतम को पीटीएस मुरादाबाद का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। जबकि कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा को ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ का पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है।‌ शासन से जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती घनश्याम को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।