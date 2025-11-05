फेसबुक की दोस्ती और फिर महिला के साथ दुष्कर्म, अब मिल रही बच्चे को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

Kanpur dushkarm incident कानपुर में फेसबुक की दोस्ती एक महिला के लिए 'जी का जंजाल' बन गया। युवक ने महिला के पति से भी दोस्ती कर ली और घर आने जाने लगा। पति की अनुपस्थिति में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। अब बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर महिला के साथ गलत काम करता है। इस संबंध में पीड़िता ने थाना में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना चकेरी थाना क्षेत्र की है।