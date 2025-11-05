फेसबुक की दोस्ती और फिर महिला के साथ दुष्कर्म, अब मिल रही बच्चे को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kanpur dushkarm incident कानपुर में फेसबुक की दोस्ती एक महिला के लिए 'जी का जंजाल' बन गया। युवक ने महिला के पति से भी दोस्ती कर ली और घर आने जाने लगा। पति की अनुपस्थिति में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। अब बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर महिला के साथ गलत काम करता है। इस संबंध में पीड़िता ने थाना में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना चकेरी थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने थाना में तहरीर देकर बताया है कि 2021 में बर्रा निवासी निर्मल कुमार से उसकी दोस्ती फेसबुक में हुई थी। जो मूल रूप से सफीपुर उन्नाव का रहने वाला है। फेसबुक पर बातचीत बढ़ती चली गई और फिर निर्मल घर आने लगा। उसके पति से दोस्ती कर ली।
महिला ने बताया कि इस दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो अभी बना लिया। जब वह विरोध करती तो वीडियो वायरल करने की धमकी मिलती। अब तो बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। निर्मल ने वीडियो वायरल कर दिया। जिससे महिला परेशान हो गई। उसने चकेरी थाना में तहरीर देकर निर्मल कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। चकेरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
