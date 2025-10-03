विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ सकती है मुश्किलें, मुकदमा दर्ज करने वाला परिवार भयभीत, जानें क्या कहती हैं पीड़िता

Kanpur Irfan Solanki news कानपुर में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के जेल से छूटने के बाद मुकदमा दर्ज करने वाली नजीर फातिमा भयभीत है। उन्होंने कहा कि उनके घर से सटकर विधायक और उनका परिवार का घर है। प्लाट से ही सटा इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी का मकान है। उन्हें कई बार धमकी मिल चुकी है। कहा गया कि समझौता कर लो नहीं तो ठीक नहीं होगा। नजीर फातिमा ने यह जानकारी ऐसे समय दी। जब पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को 34 महीने बाद जमानत मिली है। नजीर फातिमा का 500 वर्ग गज का प्लाट विधायक के मकान से सटा हुआ है। कॉर्नर के प्लाट की कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है।