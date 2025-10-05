‘मेरी मौत की जिम्मेदार कल्पना है’, डायरी ने खोला खौफनाक सच, बेटी बोली- सर! पापा और चाची का अवैध संबंध था

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नर रेट पुलिस
Kanpur crime news: उत्तर प्रदेश के कानपुर के गंगागंज एलआईसी कॉलोनी पनकी की रहने वाली युवती ने डीसीपी को शिकायती पत्र दिया है। जिसमें उसने बताया है कि उसके पिता और चाचा के बीच अवैध थे। इन्हीं कारणों से उसकी मां ने 5 साल पहले फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। दोनों के बीच के संबंधों की जानकारी उसके चाचा को भी था।
बीते 5 अगस्त को चाची ने मेरे पिता की लात घूसों से जमकर पिटाई की। पिता कुछ भी नहीं कर सके। तीन दिन बाद 8 अगस्त को गुजैनी नहर में उनका शव मिला था। सभी लोगों इसे आत्महत्या मान रहे थे। लेकिन मेरे पिता के कमरे में एक डायरी मिली, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी मौत की जिम्मेदार कल्पना है।
बेटी ने इस संबंध में तहरीर देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। युवती ने बताया कि पिता की मौत के बाद भाई-बहन दोनों असुरक्षित हो गए हैं। फिलहाल, पुलिस ने सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। डीसीपी साउथ के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी साउथ ने बताया की सुसाइड नोट की जांच की जा रही है।डायरी को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा रहा है। हैंडराइटिंग की मिलान कराई जाएगी।
