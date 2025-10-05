Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

‘मेरी मौत की जिम्मेदार कल्पना है’, डायरी ने खोला खौफनाक सच, बेटी बोली- सर! पापा और चाची का अवैध संबंध था

Kanpur crime news कानपुर में एक युवती ने डीसीपी को शिकायती पत्र देकर पिता की मौत का कारण बताया है। शिकायती पत्र में युवती ने लिखा है कि पिता की मौत का कारण उसकी चाची है। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। डीसीपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

less than 1 minute read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 05, 2025

डीसीपी साउथ के आदेश पर मुकदमा दर्ज (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नर रेट पुलिस)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नर रेट पुलिस

Kanpur crime news: उत्तर प्रदेश के कानपुर के गंगागंज एलआईसी कॉलोनी पनकी की रहने वाली युवती ने डीसीपी को शिकायती पत्र दिया है। जिसमें उसने बताया है कि उसके पिता और चाचा के बीच अवैध थे। इन्हीं कारणों से उसकी मां ने 5 साल पहले फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। दोनों के बीच के संबंधों की जानकारी उसके चाचा को भी था।

5 अगस्त को पिटाई 8 अगस्त को आत्महत्या

बीते 5 अगस्त को चाची ने मेरे पिता की लात घूसों से जमकर पिटाई की। पिता कुछ भी नहीं कर सके। तीन दिन बाद 8 अगस्त को गुजैनी नहर में उनका शव मिला था। सभी लोगों इसे आत्महत्या मान रहे थे। लेकिन मेरे पिता के कमरे में एक डायरी मिली, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी मौत की जिम्मेदार कल्पना है।

युवती को अपनी और भाई की हत्या की आशंका

बेटी ने इस संबंध में तहरीर देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। युवती ने बताया कि पिता की मौत के बाद भाई-बहन दोनों असुरक्षित हो गए हैं। फिलहाल, पुलिस ने सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। डीसीपी साउथ के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी साउथ ने बताया की सुसाइड नोट की जांच की जा रही है।डायरी को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा रहा है। हैंडराइटिंग की मिलान कराई जाएगी।

Updated on:

05 Oct 2025 12:30 pm

Published on:

05 Oct 2025 10:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘मेरी मौत की जिम्मेदार कल्पना है’, डायरी ने खोला खौफनाक सच, बेटी बोली- सर! पापा और चाची का अवैध संबंध था

