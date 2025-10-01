सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 33 महीने बाद पहुंचे अपने घर, बोले- बेगम को विधायक बनने के लिए शुक्रिया

Former SP MLA Irfan Solanki returns home कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। पत्नी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी को आगे की सीट पर बैठ कर खुद ड्राइविंग करते हुए कानपुर पहुंचे। यहां घर पर समर्थकों का सैलाब उमड़ा था इस दौरान उन्होंने इरफान सोलंकी ने कहा कि करीब 3 साल बाद अपनी पत्नी और बच्चों से मिल रहा हूं। इस पल को शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। सोशल मीडिया एक्स पर इरफान सोलंकी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है।