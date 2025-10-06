चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला, रघुवीर लाल कानपुर नगर के नए पुलिस आयुक्त

Four IPS transfer कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार के स्थानांतरण के बाद नए कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ रघुवीर लाल को कानपुर नगर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। कुल चार आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। कुछ के कार्य क्षेत्रों में कटौती की गई है। वहीं कई को नई जिम्मेदारी भी दी गई है। जिसमें पुलिस महानिदेशक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ तरुण बाबा को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।