Jaipur SMS Fire

चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला, रघुवीर लाल कानपुर नगर के नए पुलिस आयुक्त

Four IPS transfer उत्तर प्रदेश शासन ने चार सीनियर आईपीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। कानपुर नगर को नया पुलिस कमिश्नर मिला है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Oct 06, 2025

कानपुर नगर कमिश्नर अखिल कुमार का स्थानांतरण (फोटो सोर्स- 'X' police commissioner Kanpur )

Four IPS transfer कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार के स्थानांतरण के बाद नए कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ रघुवीर लाल को कानपुर नगर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। कुल चार आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। कुछ के कार्य क्षेत्रों में कटौती की गई है। वहीं कई को नई जिम्मेदारी भी दी गई है। जिसमें पुलिस महानिदेशक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ तरुण बाबा को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

दिपेश जुनेजा के कार्य क्षेत्र में कटौती

उत्तर प्रदेश शासन से जारी आदेश के अनुसार पुलिस महानिदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक सीआईडी उत्तर प्रदेश लखनऊ का कार्य देखने वाले दिपेश जुनेजा के कार्य क्षेत्र में कटौती की गई है। अब उनके पास केवल पुलिस महानिदेशक अभियोजन की जिम्मेदारी रह गई है।

आईपीएस विनोद कुमार सिंह को अतिरिक्त चार्ज

जबकि पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश लखनऊ आईपीएस विनोद कुमार सिंह को अब पुलिस महानिदेशक सीआईडी उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

06 Oct 2025 04:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला, रघुवीर लाल कानपुर नगर के नए पुलिस आयुक्त

