राज्यपाल की सख्त टिप्पणी: सीएसए कानपुर के कुलपति ने दिया इस्तीफा, इन्हें दिया गया चार्ज

Vice Chancellor of CSA Kanpur resigned कानपुर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। छात्रों की शिकायत और राज्यपाल की टिप्पणी के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 29, 2025

सीएसए कानपुर परिसर में गंदगी, कुलपति ने दिया इस्तीफा (फोटो सोर्स- X CSA Kanpur)

फोटो सोर्स- X CSA Kanpur

Vice Chancellor of CSA Kanpur resigned. कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की नाराजगी के बाद डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने यह कदम उठाया है। राज्यपाल ने कुलपति का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह पर कानपुर मंडल के मंडल आयुक्त को कुलपति बनाया गया है।

दीक्षांत समारोह में आई थीं राज्यपाल

उत्तर प्रदेश के कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA Kanpur) के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बीते 13 अक्टूबर को उन्होंने अपना इस्तीफा कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेज दिया था। जिनके खिलाफ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शिकायत की थी। छात्रों ने अपनी शिकायत में बताया था कि विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है और 2025 के दीक्षांत समारोह में उन्हें घटिया भोजन दिया गया है।

18 सितंबर को हुआ था दीक्षांत समारोह

विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 18 सितंबर को किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। इस मौके पर कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जब विश्वविद्यालय की रैंकिंग गिर रही है तो यह अच्छा कैसे हो सकता है? छात्रावासों के शौचालय, बाथरूम गंदे हैं। जिनके बीच में छात्रों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

छात्रों की शिकायत पर कड़ी प्रतिक्रिया

छात्रों की शिकायत पर राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह के कार्यों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। छात्रों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कुलपति के कार्यों पर सवाल उठाया और अपनी नाराजगी व्यक्त की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंच से दी गई प्रतिक्रिया के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल गरम हो गया था।

राज भवन से जांच के लिए भेजी गई टीम

कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने 13 अक्टूबर को अपना इस्तीफा राज भवन को भेज दिया था। इधर 17 अक्टूबर को छात्रों से मिली शिकायत की जांच के लिए राज भवन से एक उच्च स्तरीय टीम भेजी गई।‌ डॉ. आनंद कुमार सिंह की जगह कानपुर मंडल के मंडल आयुक्त विजयेंद्र पांडियन को अगले कुलपति की नियुक्ति तक के लिए कुलपति बनाया गया है।

Published on:

29 Oct 2025 07:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / राज्यपाल की सख्त टिप्पणी: सीएसए कानपुर के कुलपति ने दिया इस्तीफा, इन्हें दिया गया चार्ज

