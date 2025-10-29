राज्यपाल की सख्त टिप्पणी: सीएसए कानपुर के कुलपति ने दिया इस्तीफा, इन्हें दिया गया चार्ज

विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 18 सितंबर को किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। इस मौके पर कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जब विश्वविद्यालय की रैंकिंग गिर रही है तो यह अच्छा कैसे हो सकता है? छात्रावासों के शौचालय, बाथरूम गंदे हैं। जिनके बीच में छात्रों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।