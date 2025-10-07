दिल-दहलाने वाली घटना: बड़ोदरा से गोरखपुर जा रहे यात्री की मौत, परिजनों का आरोप दम घुटने से हुई

Kanpur News कानपुर में वड़ोदरा से गोरखपुर जा रही स्पेशल ट्रेन की जनरल डिब्बे में एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई।‌ साथ चल रहे भाई ने रेलवे टोल फ्री नंबर पर इस संबंध में जानकारी दी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जनरल डिब्बे में पहुंची जीआरपी और रेलवे कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को डिब्बे से बाहर निकाला और रेलवे अस्पताल ले गए।‌ जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों ने कहा कि जनरल डिब्बे में काफी भीड़ थी। दम घुटने के कारण मौत हो गई। घटना त्योहार के अवसर पर चलाई गई स्पेशल ट्रेन में हुई है।