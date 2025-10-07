Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

कानपुर

दिल-दहलाने वाली घटना: बड़ोदरा से गोरखपुर जा रहे यात्री की मौत, परिजनों का आरोप दम घुटने से हुई

Kanpur News कानपुर में त्यौहार स्पेशल ट्रेन के जनरल डिब्बे से इतनी भीड़ थी कि एक यात्री दम घुटने से मौत हो गई।‌ परिजनों ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डिब्बे में बहुत भीड़ थी। रेलवे पुलिस ने बताया की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 07, 2025

बड़ोदरा गोरखपुर ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

Kanpur News कानपुर में वड़ोदरा से गोरखपुर जा रही स्पेशल ट्रेन की जनरल डिब्बे में एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई।‌ साथ चल रहे भाई ने रेलवे टोल फ्री नंबर पर इस संबंध में जानकारी दी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जनरल डिब्बे में पहुंची जीआरपी और रेलवे कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को डिब्बे से बाहर निकाला और रेलवे अस्पताल ले गए।‌ जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों ने कहा कि जनरल डिब्बे में काफी भीड़ थी। दम घुटने के कारण मौत हो गई। घटना त्योहार के अवसर पर चलाई गई स्पेशल ट्रेन में हुई है।

बड़ोदरा गोरखपुर स्पेशल ट्रेन की घटना

उत्तर प्रदेश के कानपुर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ज्ञानेंद्र गौड़ उम्र 32 साल को बड़ोदरा से गोरखपुर जा रही स्पेशल ट्रेन से उतारा गया। ज्ञानेंद्र धर्मपुर पडरौना का रहने वाला था। उसके साथ मिंटू, श्रीप्रसाद भी यात्रा कर रहे थे। गुजरात के बड़ोदरा में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। ‌ त्योहार मनाने के लिए अपने गांव आ रहा था। स्पेशल ट्रेन के जनरल डिब्बे में अपने साथियों के साथ बैठा था। डिब्बे में तिल रखने की जगह नहीं थी। उमस के कारण ज्ञानेंद्र को काफी परेशानी हुई। यात्रियों ने आरोप लगाया कि दम घुटने के कारण ज्ञानेंद्र की मौत हुई है।

क्या कहती हैं जीआरपी?

कानपुर जीआरपी इंस्पेक्टर विनोद यादव ने बताया कि स्पेशल ट्रेन से एक यात्री को उतारा गया है। जिसे रेलवे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर ने बिसरा सुरक्षित रख लिया है। बिसरा रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण पता चलेगा। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर अपने साथ चले गए।

Published on:

07 Oct 2025 10:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / दिल-दहलाने वाली घटना: बड़ोदरा से गोरखपुर जा रहे यात्री की मौत, परिजनों का आरोप दम घुटने से हुई

कानपुर

उत्तर प्रदेश

