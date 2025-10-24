Patrika LogoSwitch to English

होटल संचालक की नियत रिसेप्शनिस्ट पर खराब, प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर युवती के साथ दुष्कर्म, गिरफ्तार

Hotel owner dushkarm receptionist with bad intentions कानपुर में होटल संचालक में होटल में काम करने वाली युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने थाना में तहरीर देकर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने घटनाक्रम की जांच कर रही है। ‌

कानपुर

कानपुर

Narendra Awasthi

Oct 24, 2025

Hotel owner dushkarm receptionist with bad intentions कानपुर में होटल में काम करने वाली युवती ने होटल संचालक के ऊपर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह होटल में एक साल से काम कर रही है‌। होटल संचालक में उसके सामने प्यार का प्रस्ताव रखा। इंकार करने पर उसके साथ जबरदस्ती की गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।‌ पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। घटना चकेरी थाना क्षेत्र का है। ‌

होटल संचालक ने की जबरदस्ती

उत्तर प्रदेश के कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला नगर स्थित एक होटल में काम करने वाली युवती ने बताया कि वह पिछले 1 साल से होटल में काम कर रही है। होटल संचालक मनोज कुमार पटेल की नियत खराब हो गई। वह उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। प्रेम का इजहार भी कर चुका था। लेकिन उसने मनोज कुमार पटेल के प्यार को ठुकरा दिया।

बातचीत बंद करने पर नाराज हुआ होटल संचालक

युवती ने बताया कि ड्यूटी के दौरान होटल संचालक से बातचीत भी कम कर दी। जिससे होटल संचालक नाराज हो गया। बीते बुधवार को होटल संचालक ने उससे जबर्दस्ती की। अपने कमरे में ले गया। जहां हाथ पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस दौरान उसने चीखनइ है शुरू किया तो मुंह में कपड़ा खोज दिया 6 घंटे तक मनोज कुमार पटेल ने हैवानियत की। विरोध करने पर धमकी देते कहा कि मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा।

क्या कहती है चकेरी थाना पुलिस?

चकेरी थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। चकेरी थाना पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर दुष्कर्म और धमकी देनै की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

24 Oct 2025 09:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / होटल संचालक की नियत रिसेप्शनिस्ट पर खराब, प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर युवती के साथ दुष्कर्म, गिरफ्तार

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक बोले- अखिलेश यादव को अल्जाइमर, सुरेंद्र मैथानी ने कहा सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन

कानपुर

UP rain alert: मौसम विभाग का अलर्ट, 27 और 28 अक्टूबर को इन जिलों में होगी बारिश

कानपुर

भाई दूज पर नसीम सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष से लिया आशीर्वाद, सतीश महाना बोले- तुम मेरी बेटी जैसी हो

naseem solanki bhaiya dooj assembly president satish mahana kanpur
कानपुर

आत्महत्या: मकान मालकिन से मजाक करना युवक को पड़ा भारी, पिटाई से क्षुब्ध युवक फांसी पर झूला

कानपुर में आत्महत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

नाव में बैठकर सिंघाड़ा तोड़ने गए चार बच्चे डूबे, मचा कोहराम

कानपुर
