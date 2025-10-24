होटल संचालक की नियत रिसेप्शनिस्ट पर खराब, प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर युवती के साथ दुष्कर्म, गिरफ्तार

Hotel owner dushkarm receptionist with bad intentions कानपुर में होटल में काम करने वाली युवती ने होटल संचालक के ऊपर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह होटल में एक साल से काम कर रही है‌। होटल संचालक में उसके सामने प्यार का प्रस्ताव रखा। इंकार करने पर उसके साथ जबरदस्ती की गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।‌ पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। घटना चकेरी थाना क्षेत्र का है। ‌