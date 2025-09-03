मोहब्बत ने दी मौत: लव मैरिज के बाद पति-पत्नी ने की आत्महत्या; कानपुर में प्रेम कहानी हुई खत्म

कानपुर में पति-पत्नी में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घटना के पहले दोनों बाजार से घूम कर आए थे। बाजार में क्या हुआ? यह किसी की जानकारी में नहीं है। दोनों का शव दरवाजे की चौखट से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला मछरिया क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के मछरिया में हृदयविदारक घटना हो गई। जब 20 वर्षीय साजिद और सूफिया का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। जिनका निकाह करीब 3 महीने पहले हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। शाहिद ने बताया कि बूढ़पुर निवासी मोहम्मद शाहिद के 6 बेटे हैं। जिनमें साजिद चौथे नंबर का है। जिसकी शादी 17 जून को सुफिया पुत्री शहजादे के साथ हुई थी। दोनों मछरिया में किराए पर रहने वाले अपने तीन भाइयों के साथ रहने के लिए आ गये थे।
मृतक के भाई ताज ने बताया कि सुफियान साजिद के साथ बाजार गए थे। लेकिन 15 मिनट में वापस आ गए और अपने कमरे में चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। मृतक साजिद ई रिक्शा चलवा कर जॉनी अपन करता था जिसके पास कुल चार बच्चे थे वह खुद भी ई रिक्शा चलाता था बाकी किराए पर दे देता था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।