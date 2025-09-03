मोहब्बत ने दी मौत: लव मैरिज के बाद पति-पत्नी ने की आत्महत्या; कानपुर में प्रेम कहानी हुई खत्म

मृतक के भाई ताज ने बताया कि सुफियान साजिद के साथ बाजार गए थे। लेकिन 15 मिनट में वापस आ गए और अपने कमरे में चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। मृतक साजिद ई रिक्शा चलवा कर जॉनी अपन करता था जिसके पास कुल चार बच्चे थे वह खुद भी ई रिक्शा चलाता था बाकी किराए पर दे देता था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।