मौसम विभाग का अलर्ट: अगले 3 घंटे में इन 10 जिलों में होगी भारी बारिश, किया गया सावधान

IMD heavy rain in these 10 districts in next 3 hours आईएमडी ने मौसम को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार अगले 3 घंटे में औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी 10 जिलों में बादल गरजने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि यूनिवर्सिटी में 35 मिली मीटर और एयरफोर्स स्टेशन चकेरी में 126.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जबकि दोनों जगह की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं के साथ बदल गरजने और बारिश होने की संभावना है।