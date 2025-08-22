Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

IMD का अभी-अभी आया त्रि-स्तरीय alert: तीन जिलों के लिए रेड, 30 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

Meteorological department three-level alert मौसम विभाग ने तीन जिलों के लिए रेड अलर्ट 30 जिलों के लिए ऑरेंज और 61 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात में तीन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 22, 2025

मौसम विभाग का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

Meteorological department three-level alert मौसम विभाग ने त्रिस्तरीय अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात में तीन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जारी अलर्ट के अनुसार बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि 30 जिलों के लिए ऑरेंज और 61 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार रात में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।

तीन जिलों के लिए रेड अलर्ट

मौसम विभाग में बाराबंकी, बहराइच, गोंडा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। लोगों को अलर्ट किया गया है कि वह खुले में न जाए। ‌बिजली के खंभों, तालाब, खेत खलियान से दूर रहे।

ये भी पढ़ें

एक वायरल वीडियो क्लिप के कारण एसडीएम सदर को पद से हटाया गया, जांच एडीएम को दी गई
औरैया
डीएम का आदेश और जानकारी देते एडीएम (फोटो सोर्स- 'X' औरैया वीडियो ग्रैब)

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग में गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, प्रतापगढ़, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार इन जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है।

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर महाराजगंज, बहराइच, सीतापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, बाराबंकी, लखनऊ, औरैया, उन्नाव, कानपुर देहात, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, कानपुर नगर, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, आजमगढ़, कुशीनगर, कौशांबी, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Kanpur Murder: 15 साल की किशोर की अपहरण के बाद हत्या, शव मिलने से मचा कोहराम
कानपुर
मृतक कुलदीप की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 07:57 pm

Published on:

22 Aug 2025 07:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / IMD का अभी-अभी आया त्रि-स्तरीय alert: तीन जिलों के लिए रेड, 30 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.