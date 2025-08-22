IMD का अभी-अभी आया त्रि-स्तरीय alert: तीन जिलों के लिए रेड, 30 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

Meteorological department three-level alert मौसम विभाग ने त्रिस्तरीय अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात में तीन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जारी अलर्ट के अनुसार बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि 30 जिलों के लिए ऑरेंज और 61 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार रात में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।
मौसम विभाग में बाराबंकी, बहराइच, गोंडा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। लोगों को अलर्ट किया गया है कि वह खुले में न जाए। बिजली के खंभों, तालाब, खेत खलियान से दूर रहे।
मौसम विभाग में गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, प्रतापगढ़, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार इन जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है।
मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर महाराजगंज, बहराइच, सीतापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, बाराबंकी, लखनऊ, औरैया, उन्नाव, कानपुर देहात, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, कानपुर नगर, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, आजमगढ़, कुशीनगर, कौशांबी, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है।