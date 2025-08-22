IMD का अभी-अभी आया त्रि-स्तरीय alert: तीन जिलों के लिए रेड, 30 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर महाराजगंज, बहराइच, सीतापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, बाराबंकी, लखनऊ, औरैया, उन्नाव, कानपुर देहात, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, कानपुर नगर, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, आजमगढ़, कुशीनगर, कौशांबी, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है।