मौसम विभाग का अलर्ट: 30, 31 अगस्त और 1 सितंबर को प्रचंड बारिश, IMD latest warning

Heavy rain on 30, 31 August and 1 September मौसम विभाग में 30 अगस्त को मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। यही स्थिति 31 अगस्त और 1 सितंबर की भी रहने की संभावना है। जब 21 मिली मीटर बारिश होने की जानकारी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 4 सितंबर गुरुवार तक रुक-रुक कर लगातार बारिश होने की संभावना है। सोमवार 1 सितंबर को इसका प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। जब आकाशीय बिजली गिरने के साथ झमाझम बारिश होगी।