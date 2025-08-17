मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान: 18 अगस्त से 24 अगस्त के बीच खूब बरसेंगे बादल

IMD new forecast पिछले दो दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। शाम 5 बजे तापमान 33 डिग्री के आसपास है। ‌ चिलचिलाती धूप से घर सड़क पर सन्नाटा पसरा रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार सोमवार 18 अगस्त को 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। 24 घंटे में 1.02 मिमी बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अगले एक हफ्ते तक भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान रुक-रुक कर लेकिन जमकर बारिश होगी।