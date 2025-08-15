Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

गृह नक्षत्र ठीक करने के नाम पर नौकरानी ने किया आयोजन फिर खिला दी नशीली खीर और लूट ले गई पूरा घर

कानपुर की एक महिला प्रोफेसर लूट का शिकार हो गई। लूट की वजह बनी नौकरानी... नौकरानी ने गृह नक्षत्र ठीक करने के नाम पर घर पर आयोजन करवाया और फिर नशीली खीर खिलाकर पूरा घर लूट कर फरार हो गई।

कानपुर

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 15, 2025

AI Generated Symbolic image.

कानपुर : कानपुर में एक अजीबोगरीब घटना घटी। यहां गृह नक्षत्र ठीक करने के बाद नौकरानी ने एक साजिश रची और पूरा घर खाली कर दिया। यहां नौकरानी ने रिटायर्ड प्रोफेसर के घर को निशाना बनाया। उसने अपने पति के साथ मिलकर साजिश रच दी। नौकरानी ने प्रोफेसर को अपनी बातों में फंसाया और घर के गृह-नक्षत्र ठीक करने के नाम पर एक अनुष्ठान किया। इसके बाद प्रोफेसर और उसके बेटे को बेहोश कर दिया और पूरा घर खाली कर दिया।

मानसिक रूप से परेशान थी महिला प्रोफेसर

मामला कानपुर के कैलाश विहार के कल्याणपुर का है। यहां 67 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर चित्रा अपने बेटे गौरव सिंह के साथ रहती हैं। उनके बेटे कन्नौज में बैंक ऑफ बड़ौदा में सहायक प्रबंधक हैं। बेटे गौरव में कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बहू मायके में रहती थी। इसी वजह से चित्रा मानसिक रूप से परेशान रहती थीं।

ये भी पढ़ें

शिवपाल यादव का पूजा पाल पर हमला, बोले- ‘अब कभी नहीं बन पाएंगी विधायक, केशव जैसा होगा हाल’
लखनऊ
image

नौकरानी ने उठाया मौके फायदा

नौकरानी ने इसी बात का फायदा उठाया और वह चित्रा को गृह-नक्षत्र को वास्तु के बारें में बताने लगी। हवन के दौरान सरिता ने प्रसाद के तौर पर खीर बनाने की पेशकश की। उसने खीर में नशीला पदार्थ मिलाकर मां-बेटे को खिला दिया, जिससे वे तुरंत बेहोश हो गए। बेहोशी का आलम ऐसा था कि उन्हें तीन दिन बाद होश आया। होश आने पर उन्होंने देखा कि घर की दो अलमारियां खुली हुई हैं और उनमें से क़रीब 3 लाख रुपये नकद, सोने के कई हार, अंगुठियां, मंगलसूत्र, झुमके और एक स्कूटी समेत 15 लाख से ज़्यादा की संपत्ति गायब थी। गौरव ने बताया कि आरोपियों ने राशि दोष ख़त्म करने के बहाने उन्हें सोने की चेन और पुखराज की अंगूठी भी पहनाई थी, जो वे आम तौर पर नहीं पहनते थे।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि गौरव सिंह की शिकायत के आधार पर पवन और सरिता के खिलाफ चोरी और जहरखुरानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की दो टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं और आसपास के सीसीटीवी फ़ुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और लूटा हुआ माल भी बरामद किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

BHU के प्रोफेसर ने प्लेन से बुलाए हमलावर, विभागाध्यक्ष की हत्या की दी थी सुपारी
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 05:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / गृह नक्षत्र ठीक करने के नाम पर नौकरानी ने किया आयोजन फिर खिला दी नशीली खीर और लूट ले गई पूरा घर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.