गृह नक्षत्र ठीक करने के नाम पर नौकरानी ने किया आयोजन फिर खिला दी नशीली खीर और लूट ले गई पूरा घर

नौकरानी ने इसी बात का फायदा उठाया और वह चित्रा को गृह-नक्षत्र को वास्तु के बारें में बताने लगी। हवन के दौरान सरिता ने प्रसाद के तौर पर खीर बनाने की पेशकश की। उसने खीर में नशीला पदार्थ मिलाकर मां-बेटे को खिला दिया, जिससे वे तुरंत बेहोश हो गए। बेहोशी का आलम ऐसा था कि उन्हें तीन दिन बाद होश आया। होश आने पर उन्होंने देखा कि घर की दो अलमारियां खुली हुई हैं और उनमें से क़रीब 3 लाख रुपये नकद, सोने के कई हार, अंगुठियां, मंगलसूत्र, झुमके और एक स्कूटी समेत 15 लाख से ज़्यादा की संपत्ति गायब थी। गौरव ने बताया कि आरोपियों ने राशि दोष ख़त्म करने के बहाने उन्हें सोने की चेन और पुखराज की अंगूठी भी पहनाई थी, जो वे आम तौर पर नहीं पहनते थे।