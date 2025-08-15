गृह नक्षत्र ठीक करने के नाम पर नौकरानी ने किया आयोजन फिर खिला दी नशीली खीर और लूट ले गई पूरा घर

कानपुर : कानपुर में एक अजीबोगरीब घटना घटी। यहां गृह नक्षत्र ठीक करने के बाद नौकरानी ने एक साजिश रची और पूरा घर खाली कर दिया। यहां नौकरानी ने रिटायर्ड प्रोफेसर के घर को निशाना बनाया। उसने अपने पति के साथ मिलकर साजिश रच दी। नौकरानी ने प्रोफेसर को अपनी बातों में फंसाया और घर के गृह-नक्षत्र ठीक करने के नाम पर एक अनुष्ठान किया। इसके बाद प्रोफेसर और उसके बेटे को बेहोश कर दिया और पूरा घर खाली कर दिया।
मामला कानपुर के कैलाश विहार के कल्याणपुर का है। यहां 67 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर चित्रा अपने बेटे गौरव सिंह के साथ रहती हैं। उनके बेटे कन्नौज में बैंक ऑफ बड़ौदा में सहायक प्रबंधक हैं। बेटे गौरव में कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बहू मायके में रहती थी। इसी वजह से चित्रा मानसिक रूप से परेशान रहती थीं।
नौकरानी ने इसी बात का फायदा उठाया और वह चित्रा को गृह-नक्षत्र को वास्तु के बारें में बताने लगी। हवन के दौरान सरिता ने प्रसाद के तौर पर खीर बनाने की पेशकश की। उसने खीर में नशीला पदार्थ मिलाकर मां-बेटे को खिला दिया, जिससे वे तुरंत बेहोश हो गए। बेहोशी का आलम ऐसा था कि उन्हें तीन दिन बाद होश आया। होश आने पर उन्होंने देखा कि घर की दो अलमारियां खुली हुई हैं और उनमें से क़रीब 3 लाख रुपये नकद, सोने के कई हार, अंगुठियां, मंगलसूत्र, झुमके और एक स्कूटी समेत 15 लाख से ज़्यादा की संपत्ति गायब थी। गौरव ने बताया कि आरोपियों ने राशि दोष ख़त्म करने के बहाने उन्हें सोने की चेन और पुखराज की अंगूठी भी पहनाई थी, जो वे आम तौर पर नहीं पहनते थे।
एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि गौरव सिंह की शिकायत के आधार पर पवन और सरिता के खिलाफ चोरी और जहरखुरानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की दो टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं और आसपास के सीसीटीवी फ़ुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और लूटा हुआ माल भी बरामद किया जाएगा।