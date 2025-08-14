स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैसा रहेगा कानपुर मंडल के इन जिलों का मौसम? आयोजकों को भी दी गई सलाह

उमस के कारण लोगों को परेशानी होगी। हिट इंडेक्स 50 से 55 के बीच रहेगी। इस दौरान हवा भी चल सकती है। हल्की या भारी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन बूंदाबांदी या बौछारों से इंकार नहीं किया जा सकता है। सुबह 8 बजे से 12 तक मौसम बादलों वाला रहेगा। जिससे 15 अगस्त के सभी कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न होंगे। मौसम विशेषज्ञ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के आयोजकों को सलाह दी है कि कार्यक्रम स्थल पर पानी और छाया की व्यवस्था जरूर कर लें। क्योंकि उमस के कारण बड़े बूढ़े बच्चों को सभी को परेशानी होगी। ‌