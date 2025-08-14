स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैसा रहेगा कानपुर मंडल के इन जिलों का मौसम? आयोजकों को भी दी गई सलाह

Independence Day weather मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 15 अगस्त की सुबह से दोपहर तक धूप और छांव की आंख मिचौली रहेगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अधिकतम तापमान करीब सामान्य के बराबर है। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 46.2 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है।
कानपुर में शुक्रवार का तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान 30 प्रतिशत बारिश हो सकती है। शनिवार 16 अगस्त का तापमान 28 से 35 डिग्री के बीच है। 2 मिलीमीटर बारिश के साथ 70 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रविवार 17 अगस्त का तापमान 28 से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 70 प्रतिशत बारिश के साथ 1.7 मिली मीटर बारिश हो सकती है।
कल देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर मौसम को लेकर लोगों में तमाम प्रकार की आशंकाएं हैं। पिछले दिनों हुई बारिश से जन जीवन प्रभावित है। इस संबंध में मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि 15 अगस्त के दिन आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे। लेकिन धूप की आवाजाही भी बनी रहेगी। बारिश की संभावना काफी कम है।
उमस के कारण लोगों को परेशानी होगी। हिट इंडेक्स 50 से 55 के बीच रहेगी। इस दौरान हवा भी चल सकती है। हल्की या भारी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन बूंदाबांदी या बौछारों से इंकार नहीं किया जा सकता है। सुबह 8 बजे से 12 तक मौसम बादलों वाला रहेगा। जिससे 15 अगस्त के सभी कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न होंगे। मौसम विशेषज्ञ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के आयोजकों को सलाह दी है कि कार्यक्रम स्थल पर पानी और छाया की व्यवस्था जरूर कर लें। क्योंकि उमस के कारण बड़े बूढ़े बच्चों को सभी को परेशानी होगी।