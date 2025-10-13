जान-पहचान और गरीबों के बैंक खातों लेते थे किराए पर, करते थे साइबर ठगी, आठ की गिरफ्तार

Inter-state cyber fraud gang कानपुर में थाना पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से बड़ी संख्या में सिम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, मोबाइल आदि बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी हुई है। जिनके पास से नगदी भी बरामद हुई है। घटना स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में दर्ज हैं।