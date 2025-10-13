जान-पहचान और गरीबों के बैंक खातों लेते थे किराए पर, करते थे साइबर ठगी, आठ की गिरफ्तार

फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस
Inter-state cyber fraud gang कानपुर में थाना पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से बड़ी संख्या में सिम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, मोबाइल आदि बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी हुई है। जिनके पास से नगदी भी बरामद हुई है। घटना स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में दर्ज हैं।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती झील मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास साइबर सेल और स्वरूप नगर पुलिस ने जाल बिछाया और मौके से आठ लोगों की गिरफ्तार किया। जिनमें मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इमरान, अरुण सिंह, कासिम अली निवासीगण प्रयागराज, ओम रजवार निवासी झारखंड, पीयूष सिंह निवासी में मऊ, किशोर सिंह निवासी हरियाणा, रजत कुमार निवासी बलरामपुर शामिल है।
थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए अभी तो के पास से पुलिस को 10 मोबाइल फोन मिले हैं। इसके साथ ही 11 सिम कार्ड, तीन आधार कार्ड, दो मतदाता पहचान पत्र, दो पैन कार्ड, 15 डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, चार ड्राइविंग लाइसेंस, 11 सिम कार्ड, सात पासबुक, 15 चेक बुक और नगदी बरामद की गई है।
स्वरूप नगर थाना प्रभारी सूर्य बली पांडे ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल के साथ स्वरूप नगर पुलिस ने मोती झील मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास से इन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज है। गिरोह के अन्य सदस्य भी हैं। जिनकी तलाश की जा रही है। जांच की जा रही है।
कानपुर
उत्तर प्रदेश
