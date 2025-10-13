Patrika LogoSwitch to English

जान-पहचान और गरीबों के बैंक खातों लेते थे किराए पर, करते थे साइबर ठगी, आठ की गिरफ्तार

Kanpur Inter-state cyber fraud कानपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जो साइबर ठगी का काम करते हैं। जिनके खिलाफ केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र में मामले दर्ज हैं।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 13, 2025

पकड़े गए अभियुक्त (फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस)

फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस

Inter-state cyber fraud gang कानपुर में थाना पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से बड़ी संख्या में सिम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, मोबाइल आदि बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी हुई है। जिनके पास से नगदी भी बरामद हुई है। घटना स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में दर्ज हैं।

मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई

‌उत्तर प्रदेश के कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती झील मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास साइबर सेल और स्वरूप नगर पुलिस ने जाल बिछाया और मौके से आठ लोगों की गिरफ्तार किया। जिनमें मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इमरान, अरुण सिंह, कासिम अली निवासीगण प्रयागराज, ओम रजवार निवासी झारखंड, पीयूष सिंह निवासी में मऊ, किशोर सिंह निवासी हरियाणा, रजत कुमार निवासी बलरामपुर शामिल है।

मोबाइल पासबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बरामद

थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए अभी तो के पास से पुलिस को 10 मोबाइल फोन मिले हैं। इसके साथ ही 11 सिम कार्ड, तीन आधार कार्ड, दो मतदाता पहचान पत्र, दो पैन कार्ड, 15 डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, चार ड्राइविंग लाइसेंस, 11 सिम कार्ड, सात पासबुक, 15 चेक बुक और नगदी बरामद की गई है।

क्या कहते हैं थाना प्रभारी?

स्वरूप नगर थाना प्रभारी सूर्य बली पांडे ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल के साथ स्वरूप नगर पुलिस ने मोती झील मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास से इन्हें गिरफ्तार किया। ‌आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज है।‌ गिरोह के अन्य सदस्य भी हैं। जिनकी तलाश की जा रही है। जांच की जा रही है।

13 Oct 2025 08:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / जान-पहचान और गरीबों के बैंक खातों लेते थे किराए पर, करते थे साइबर ठगी, आठ की गिरफ्तार

परिषदीय विद्यालयों में लगातार 5 दिनों की छुट्टी, जानें अदालतों, बैंकों, सरकारी कार्यालयों की छुट्टी?

परिषदीय विद्यालय लगातार 5 दिन बंद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले-उन्हें नहीं पता अखिलेश यादव को कष्ट क्यों?, सब जगह बीजेपी दिखाई पड़ रही

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)
कानपुर

लोको पायलट की पत्नी का चांद रेलवे स्टेशन पर निकला, पति को चलनी में देखा, तोड़ा व्रत

रेलवे स्टेशन पर करवा चौथ (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा का सैलाब, लगे भारत माता की जय के नारे

शहीद को अंतिम विदाई (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात)
कानपुर

कानपुर विस्फोट आतंकवादी या खालिस्तान से जुड़ी घटना नहीं, थाना प्रभारी सहित पांच निलंबित, ACP हटाये गए

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल (बीच में) फोटो सोर्स- 'X' Kanpur police commissionrate वीडियो ग्रैब
कानपुर
