फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी: 22 शिक्षकों की सेवा समाप्त, वेतन की रिकवरी, मुकदमा दर्ज कराने का आदेश

इसके साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेहटा बीकेटी लखनऊ की अंग्रेजी शिक्षिका रोहिणी शर्मा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैडोना बुलंदशहर के सामान्य विषय के शिक्षक अमित गिरी, राजकीय हाई स्कूल सोना सहारनपुर के अंग्रेजी शिक्षिका रुचि सिंगल, राजकीय हाई स्कूल दानापुर कयामपुर बाराबंकी की गृह विज्ञान की सहायक अध्यापिका प्रियंका, राजकीय बालिका हाई स्कूल फुलंदरपुर कानपुर देहात की अंग्रेजी शिक्षिका नूतन सिंह, राजकीय बालिका स्कूल हाई स्कूल गोतवां मझवां मिर्जापुर की हिंदी टीचर दीप सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज कटिहारी बड़राव मऊ की हिंदी शिक्षिका अनीता रानी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।