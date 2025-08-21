Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी: 22 शिक्षकों की सेवा समाप्त, वेतन की रिकवरी, मुकदमा दर्ज कराने का आदेश

22 teachers dismissed उत्तर प्रदेश में 22 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर वेतन की रिकवरी और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने यह आदेश जारी किया है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 21, 2025

22 teachers dismissed उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने कूट रचित और फर्जी अंक पत्र, प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिए गए वेतन भुगतान की वसूली करने को भी कहा गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया है कि संबंधित शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करायें। कुल 22 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिसमें 14 महिला शिक्षक हैं।

इन शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि सहायक अध्यापक के पुरुष और महिला के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। रिक्त पदों पर चयन अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं प्रशिक्षण अहर्ता के मेरिट के आधार पर लिस्ट तैयार की गई थी। काउंसलिंग के बाद रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन और जांच के दौरान विभाग को 22 अभ्यर्थियों के अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र कोर्ट रचित और फर्जी पाए गए

फर्जी पाए दस्तावेज वाले शिक्षकों के नाम

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवदह मऊ के गणित विज्ञान के शिक्षक विनय कुमार यादव, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कबूलपुर बाराबंकी के जीव विज्ञान शिक्षक पवन कुमार, राजकीय हाई स्कूल काजीबेहटा बाराबंकी के दो शिक्षक अंग्रेजी के अतुल कुमार वर्मा और गणित-विज्ञान के अंकित वर्मा, राजकीय हाई स्कूल रसूलपुर बाराबंकी के हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी देवी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चककुचाई मऊ के जीव विज्ञान शिक्षक विवेक सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज शेरपुर लखनऊ के गणित विज्ञान के शिक्षक राज रजत वर्मा के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं।

बीकेटी लखनऊ की शिक्षिका भी शामिल

इसके साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेहटा बीकेटी लखनऊ की अंग्रेजी शिक्षिका रोहिणी शर्मा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैडोना बुलंदशहर के सामान्य विषय के शिक्षक अमित गिरी, राजकीय हाई स्कूल सोना सहारनपुर के अंग्रेजी शिक्षिका रुचि सिंगल, राजकीय हाई स्कूल दानापुर कयामपुर बाराबंकी की गृह विज्ञान की सहायक अध्यापिका प्रियंका, राजकीय बालिका हाई स्कूल फुलंदरपुर कानपुर देहात की अंग्रेजी शिक्षिका नूतन सिंह, राजकीय बालिका स्कूल हाई स्कूल गोतवां मझवां मिर्जापुर की हिंदी टीचर दीप सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज कटिहारी बड़राव मऊ की हिंदी शिक्षिका अनीता रानी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

महिला शिक्षिकाओं की संख्या ज्यादा

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगांव आजमगढ़ की ,अंग्रेजी शिक्षिका प्रीति सिंह,रं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सई जलालपुर जौनपुर की गृह विज्ञान की अध्यापिका नंदिनी, राजकीय इंटर कॉलेज जैदपुर बाराबंकी की अंग्रेजी अध्यापिका आनंद सोनी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटैली आजमगढ़ की हिंदी अध्यापिका गीता कोर्स बर्खास्त किया गया है।

इन पर भी की गई कार्रवाई

राजकीय हाई स्कूल मित्तई देवा बाराबंकी की अंग्रेजी शिक्षिका सलोनी अरोड़ा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एकहल बलिया के सामान्य विषय की अध्यापिका किरण मौर्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बगवार आजमगढ़ के सामान्य विषय के शिक्षक रोमन विश्वकर्मा और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजौली बलिया के सामान्य विषय के अध्यापक सरिता मौर्य शामिल है। ‍जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक अपने जिले से संबंधित शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे।‍

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी: 22 शिक्षकों की सेवा समाप्त, वेतन की रिकवरी, मुकदमा दर्ज कराने का आदेश

