कानपुर

5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, बाथरूम में मिली, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित

Kanpur 5 year old innocent girl dushkarm कानपुर में परिजनों के बीच से मासूम बच्ची को आरोपी कब उठा ले गया। इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। बाथरुम में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। एसीपी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए तीन टीमें लगाई गई है।

Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 25, 2025

घटना की जानकारी देते एसीपी घाटमपुर (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police)

फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police

Kanpur 5 year old innocent girl dushkarm कानपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते घर में कोहराम बच गया। परिजनों ने मासूम को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों से बातचीत की। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों को लगाया गया। घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र की है‌।

परिजनों के बीच से बच्ची को उठा ले गया

उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पांच साल की मासूम बच्ची अपने परिजनों के साथ सो रही थी। रात में आरोपी किस समय मासूम बच्ची को उठा ले गया। इसकी भनक किसी को नहीं लगी। सुबह के समय बच्ची बाथरूम में खून से लथपथ मिली। यह देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आनन-फानन मासूम बच्ची को सीएचसी घाटमपुर में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची घाटमपुर पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया।

क्या कहते हैं सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर?

सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की जानकारी मिली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बच्ची को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित परिजन की तस्वीर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

25 Oct 2025 06:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, बाथरूम में मिली, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित

