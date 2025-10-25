5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, बाथरूम में मिली, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित

फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police
Kanpur 5 year old innocent girl dushkarm कानपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते घर में कोहराम बच गया। परिजनों ने मासूम को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों से बातचीत की। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों को लगाया गया। घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पांच साल की मासूम बच्ची अपने परिजनों के साथ सो रही थी। रात में आरोपी किस समय मासूम बच्ची को उठा ले गया। इसकी भनक किसी को नहीं लगी। सुबह के समय बच्ची बाथरूम में खून से लथपथ मिली। यह देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आनन-फानन मासूम बच्ची को सीएचसी घाटमपुर में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची घाटमपुर पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया।
सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की जानकारी मिली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बच्ची को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित परिजन की तस्वीर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
