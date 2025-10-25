5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, बाथरूम में मिली, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित

Kanpur 5 year old innocent girl dushkarm कानपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते घर में कोहराम बच गया। परिजनों ने मासूम को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों से बातचीत की। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों को लगाया गया। घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र की है‌।