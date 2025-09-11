Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

6 साल की बच्ची के साथ 8 और 13 साल के दो बच्चों ने किया गैंगरेप, मासूम अस्पताल में

6 year girl gangraped by 8 ond 13 years boys कानपुर में मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देख दो नाबालिग बच्चों ने 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर रही है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 11, 2025

कानपुर में गैंगरेप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फोटो सोर्स- पत्रिका

6 year girl gangraped by 8 ond 13 years boys कानपुर में दो नाबालिग बच्चों ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के समय मासूम घर के बाहर खेल रही थी। जिसे 5 रुपए का लालच देकर अपने साथ ले गए और बंद पड़े कमरे में गैंगरेप की घटना की। बच्ची के चीखने पर मौके पर पहुंची भीड़ ने जो देखा तो दंग रह गए। उन्होंने आरोपियों के चंगुल से बच्ची को छुड़ाया और पुलिस को हवाले कर दिया। इधर बच्ची को उपचार के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जाजमऊ थाना क्षेत्र का है।

जाजमऊ थाना क्षेत्र की घटना

उत्तर प्रदेश के कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले में बीती रात 6 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आठ और 13 साल के दो बच्चे ने मासूम को 5 रुपए के टॉफी चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गए और मुंह दबाकर कमरे में खींच लिया। कमरे में ही दोनों ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। खून से लथपथ होने के बाद भी दोनों बच्ची को छोड़ नहीं रहे थे।

चीख सुनकर पहुंची भीड़

दर्द से बच्ची चीखना शुरू किया। आवाज सुनकर मौके पर पहुंची भीड़ में देखा तो चौंक गए। उन्होंने बच्ची को दोनों के चंगुल से छुड़ाया। आक्रोशित लोगों ने दोनों की पिटाई कर दी। उनके परिजनों को मौके पर बुलाया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम बच्ची को काशीरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

क्या कहती हैं एसीपी?

इधर पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर दोनों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को जुबेलाइन कोर्ट में पेश कर बाल संप्रेषण गृह भेजा जाएगा। पूछताछ के दौरान नाबालिग बच्चों ने बताया कि मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखा करते थे।

Updated on:

11 Sept 2025 09:34 am

Published on:

11 Sept 2025 09:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 6 साल की बच्ची के साथ 8 और 13 साल के दो बच्चों ने किया गैंगरेप, मासूम अस्पताल में

