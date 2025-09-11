6 साल की बच्ची के साथ 8 और 13 साल के दो बच्चों ने किया गैंगरेप, मासूम अस्पताल में

6 year girl gangraped by 8 ond 13 years boys कानपुर में दो नाबालिग बच्चों ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के समय मासूम घर के बाहर खेल रही थी। जिसे 5 रुपए का लालच देकर अपने साथ ले गए और बंद पड़े कमरे में गैंगरेप की घटना की। बच्ची के चीखने पर मौके पर पहुंची भीड़ ने जो देखा तो दंग रह गए। उन्होंने आरोपियों के चंगुल से बच्ची को छुड़ाया और पुलिस को हवाले कर दिया। इधर बच्ची को उपचार के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जाजमऊ थाना क्षेत्र का है।