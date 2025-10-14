बीड़ी की आग, देखते देखते उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, ग्रामीणों ने बुझाया आग, दिखा खौफनाक मंजर

Old man dies painful death in fire कानपुर में बिस्तर में बीड़ी से लगी आग की चिंगारी विकराल हो गई। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। पड़ोसी ने घर वालों को जानकारी दी। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन आघ इतनी विकराल हो गई थी कि अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ग्रामीणों ने अपने प्रयास से आग को बुझाया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अंदर सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। 90 वर्षीय वृद्ध की जल का दर्दनाक मौत हो गई। यह सोच कर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पुत्र ने बताया कि पिताजी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मां की मौत पहले ही हो चुकी है। घटना बिधनू थाना क्षेत्र की है।