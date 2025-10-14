Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

बीड़ी की आग, देखते देखते उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, ग्रामीणों ने बुझाया आग, दिखा खौफनाक मंजर

Old man dies painful death in fire कानपुर में बीड़ी की चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। जिसमें जलकर एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य थोड़ी दूरी पर स्थित घर में रह रहे थे।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 14, 2025

आग में जलकर वृद्ध की मौत (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब

Old man dies painful death in fire कानपुर में बिस्तर में बीड़ी से लगी आग की चिंगारी विकराल हो गई। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। पड़ोसी ने घर वालों को जानकारी दी। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन आघ इतनी विकराल हो गई थी कि अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ग्रामीणों ने अपने प्रयास से आग को बुझाया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अंदर सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। 90 वर्षीय वृद्ध की जल का दर्दनाक मौत हो गई। यह सोच कर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पुत्र ने बताया कि पिताजी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मां की मौत पहले ही हो चुकी है। घटना बिधनू थाना क्षेत्र की है।

90 वर्षीय वृद्ध की मौत

उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा गांव निवासी गंगा प्रसाद (90) की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय गंगा प्रसाद अपने कमरे में सो रहे थे। पुत्र अरविंद ने बताया कि पिताजी को बीड़ी पीने का शौक था। बीड़ी से ही आग लगी है। वह पांचो भाई थोड़ी दूर पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। पड़ोस में रहने वाले मुंशीलाल ने घटना की जानकारी दी तो दौड़े भागे आए। लेकिन आग की लपटों की वजह से घर के अंदर नहीं घुस पाए।

1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

गांव वालों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक एक घंटा निकल चुका था। तब तक सब खत्म हो चुका था। पिताजी की मौत हो चुकी थी। उनका जला हुआ शव मिला। घटना की जानकारी बिधनू थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर बिधनू थाना पुलिस पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस स्टेशन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 03:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / बीड़ी की आग, देखते देखते उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, ग्रामीणों ने बुझाया आग, दिखा खौफनाक मंजर

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तू मूर्ति चोर-तू टोटी चोर, सपा विधायक-भाजपा पार्षद आमने-सामने, मूर्ति स्थापना के लिए हंगामा

सपा विधायक और भाजपा पार्षद आमने-सामने (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)
कानपुर

चेन स्नेचिंग की घटनाओं से हड़कंप, 260 कैमरों की फुटेज और तीन टीमों के माध्यम से पकड़े गए अभियुक्त

पुलिस की गिरफ्त में अभियुक्त (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नरेट पुलिस)
कानपुर

जान-पहचान और गरीबों के बैंक खातों लेते थे किराए पर, करते थे साइबर ठगी, आठ की गिरफ्तार

पकड़े गए अभियुक्त (फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस)
कानपुर

परिषदीय विद्यालयों में लगातार 5 दिनों की छुट्टी, जानें अदालतों, बैंकों, सरकारी कार्यालयों की छुट्टी?

परिषदीय विद्यालय लगातार 5 दिन बंद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले-उन्हें नहीं पता अखिलेश यादव को कष्ट क्यों?, सब जगह बीजेपी दिखाई पड़ रही

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.