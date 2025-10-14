बीड़ी की आग, देखते देखते उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, ग्रामीणों ने बुझाया आग, दिखा खौफनाक मंजर

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब
Old man dies painful death in fire कानपुर में बिस्तर में बीड़ी से लगी आग की चिंगारी विकराल हो गई। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। पड़ोसी ने घर वालों को जानकारी दी। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन आघ इतनी विकराल हो गई थी कि अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ग्रामीणों ने अपने प्रयास से आग को बुझाया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अंदर सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। 90 वर्षीय वृद्ध की जल का दर्दनाक मौत हो गई। यह सोच कर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पुत्र ने बताया कि पिताजी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मां की मौत पहले ही हो चुकी है। घटना बिधनू थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा गांव निवासी गंगा प्रसाद (90) की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय गंगा प्रसाद अपने कमरे में सो रहे थे। पुत्र अरविंद ने बताया कि पिताजी को बीड़ी पीने का शौक था। बीड़ी से ही आग लगी है। वह पांचो भाई थोड़ी दूर पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। पड़ोस में रहने वाले मुंशीलाल ने घटना की जानकारी दी तो दौड़े भागे आए। लेकिन आग की लपटों की वजह से घर के अंदर नहीं घुस पाए।
गांव वालों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक एक घंटा निकल चुका था। तब तक सब खत्म हो चुका था। पिताजी की मौत हो चुकी थी। उनका जला हुआ शव मिला। घटना की जानकारी बिधनू थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर बिधनू थाना पुलिस पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस स्टेशन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग