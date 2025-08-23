कानपुर बिकरू कांड: गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज, जानें वजह

उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरु गांव में 2 जुलाई 2020 को पुलिस दबिश देने गई थी। जिस पर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने हमला कर दिया था। हमला इतना जबरदस्त था की पुलिस वालों को संभलने का मौका नहीं मिला और भाग कर जीवन बचाने की कोशिश की। विकास दुबे की गुर्गों ने उन्हें पीछा करके गोली मारी। घटना में डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा सहित आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। पुलिस में जवाबी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी विकास दुबे को एनकाउंटर में देर कर दिया था।