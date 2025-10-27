Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म: मुठभेड़ में इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया निशाना, आरोपी घायल

Kanpur encounter कानपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक गोली इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना 25 अक्टूबर की है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 27, 2025

घटना की जानकारी देते डीसीपी दक्षिण (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur police commissionrate वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' Kanpur police commissionrate वीडियो ग्रैब

police encounter कानपुर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना में शामिल आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने इंस्पेक्टर को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। जो बुलेट पूरे जैकेट में लगी। आत्मरक्षा में चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि एक गोली इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र का है।

परिवार के बीच लेटी बच्ची को उठा लिया था आरोपी

उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में परिवार के साथ लेटी 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। जिसे आरोपी उठाकर बाथरूम में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले दूर के चाचा अनुराग उर्फ सुलखान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में लग गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी की घेरेबंदी की।

25 अक्टूबर को हुई थी घटना

पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि 25 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली कि घाटमपुर थाना क्षेत्र का अंतर्गत एक गांव में पांच वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। सूचना पाकर मौके पर एसीपी, एडीसीपी साउथ घाटमपुर इंस्पेक्टर सहित अन्य अधिकारी घर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का करीबी से अध्ययन किया और बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा दिया गया।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने बताया कि सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी सुलखान रतनपुर बलहापारा के जंगलों में छुपा है। कहीं जाने के फिराक में है। सूचना पाकर घाटमपुर पुलिस की तीन टीम में बनाई गई।‌‍‌ कांबिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। एक गोली घाटमपुर इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। आत्मरक्षा में चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी और वह गिर पड़ा। जिसे मानव अधिकार आयोग के नियमों के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के लिए सीएचसी घाटमपुर में भर्ती कराया गया। आज उसे अदालत में पेश किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 12:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म: मुठभेड़ में इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया निशाना, आरोपी घायल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चापड़ मार आंतें बाहर निकाली, अंगुलियां काटी, सरकारी अस्पताल ने लेने से किया इनकार

कानपुर

सपा नेता पवन पांडे का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- प्रदेश अपराध में नंबर वन, ब्राह्मणों से की अपील

कानपुर

यूपी में भोले बाबा के मंदिर में अराजक तत्वों ने की तोड़फोड़, मूर्ति को किया खंडित

कानपुर

5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, बाथरूम में मिली, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित

घटना की जानकारी देते एसीपी घाटमपुर (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police)
कानपुर

वारिस की चाह में पत्नी का करवाया गर्भपात; ससुर और देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का बनाया दबाव, चौंकाने वाले खुलासे

woman pressured to have illicit relations with father in law and brothe in law also had an abortion
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.