5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म: मुठभेड़ में इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया निशाना, आरोपी घायल

police encounter कानपुर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना में शामिल आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने इंस्पेक्टर को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। जो बुलेट पूरे जैकेट में लगी। आत्मरक्षा में चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि एक गोली इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र का है।