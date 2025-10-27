5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म: मुठभेड़ में इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया निशाना, आरोपी घायल

फोटो सोर्स- 'X' Kanpur police commissionrate वीडियो ग्रैब
police encounter कानपुर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना में शामिल आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने इंस्पेक्टर को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। जो बुलेट पूरे जैकेट में लगी। आत्मरक्षा में चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि एक गोली इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में परिवार के साथ लेटी 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। जिसे आरोपी उठाकर बाथरूम में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले दूर के चाचा अनुराग उर्फ सुलखान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में लग गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी की घेरेबंदी की।
पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि 25 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली कि घाटमपुर थाना क्षेत्र का अंतर्गत एक गांव में पांच वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। सूचना पाकर मौके पर एसीपी, एडीसीपी साउथ घाटमपुर इंस्पेक्टर सहित अन्य अधिकारी घर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का करीबी से अध्ययन किया और बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा दिया गया।
पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने बताया कि सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी सुलखान रतनपुर बलहापारा के जंगलों में छुपा है। कहीं जाने के फिराक में है। सूचना पाकर घाटमपुर पुलिस की तीन टीम में बनाई गई। कांबिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। एक गोली घाटमपुर इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। आत्मरक्षा में चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी और वह गिर पड़ा। जिसे मानव अधिकार आयोग के नियमों के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के लिए सीएचसी घाटमपुर में भर्ती कराया गया। आज उसे अदालत में पेश किया जा रहा है।
