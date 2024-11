कानपुर: दिवाली की रात दीपक से लगी आग, उद्योगपति, उनकी पत्नी सहित तीन की मौत

कानपुर में लकड़ी के मंदिर में दीये से आग लगने के कारण दर्दनाक हादसा हो गया। घटना में पति-पत्नी और नौकरानी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल ने घटना की जानकारी दी।

कानपुर•Nov 01, 2024 / 02:27 pm• Narendra Awasthi

Kanpur fire broke out in wooden temple, three died उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीती रात दिवाली की पूजा के बाद सोये पति-पत्नी और उनकी नौकरानी फिर नहीं उठ सके। मृतक संजय बिस्कुट फैक्ट्री चलाते थे। संबंध में उनके दोस्त ने बताया कि फोन पर जानकारी मिली तो वह मौके पर आए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि आग कैसे लगी? यह तो जांच का विषय है। उन्होंने दीये से पर्दे में आग लगे की आशंका जाहिर की। ‌घटना की जानकारी मिलते ही घर में पारिवारिक जनों के आने का तांता लग गया। आग के कारण कमरा जलकर राख में बदल गया। लोगों का रो-रो कर बुरा हाल था।‌ घटना काकादेव थाना क्षेत्र के पांडू नगर की है। ‌