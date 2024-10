कानपुर के एचबीटीयू कॉलेज में जन्मदिन की पार्टी में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच झगड़ा, तीन घायल

Kanpur HBTU Fight between senior and junior student, three injured कानपुर के एचबीटीयू में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की पिटाई कर दी। कई छात्रों को चोटें भी आईं। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है रैगिंग से इंकार करने पर सीनियर छात्रों में जूनियर छात्रों की पिटाई की।