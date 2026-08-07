छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय , कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय है। यह पहले कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यह भारत एवं उत्तर प्रदेश के अन्य उत्कृष्ट विश्वविद्यालयो में से एक है।कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1966 में आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्द विश्वविद्यालयों के विभाजन से हुई। अब इसमे 15 जिलों के 170 कॉलेज सम्बद्द है। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कानपुर विश्वविद्यालय का नाम 1884 से 1922 के बीच कोल्हापुर के राजा शाहू चतुर्थ (जिन्हे छत्रपति शाहू जी महाराज के रूप में भी जाना जाता था), के नाम पर महाराजा के बाद दिए गए नाम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय रख दिया। तब से कानपुर विश्वविद्यालय आधिकारिक तौर पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ' के नाम से जाना जाता है।

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