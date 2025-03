कानपुर में शातिर अपराधी का पुलिस ने निकाला जुलूस, किया गया जिला बदर

Kanpur Police took out a procession of vicious criminal‌ कानपुर में शातिर अपराधी का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस उन्हीं मोहल्ले में निकला। जहां शातिर अपराधी की दहशत थी। एसीपी ने बताया कि शातिर अपराधी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। ‌

कानपुर•Mar 17, 2025 / 10:29 pm• Narendra Awasthi

Kanpur Police took out a procession of vicious criminal कानपुर में जिला बदर शातिर अपराधी को पुलिस ने बाजे के साथ पैदल घुमाया। उन्हीं इलाकों में पैदल मार्च निकाला गया। जहां शातिर अपराधी का दहशत थी। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि जिला बदर के दौरान जहां रुकेगा। उसकी भी जानकारी पुलिस को देनी होगी। शातिर अपराधी के खिलाफ गुंडागर्दी, रंगदारी, वसूली, मारपीट आदि के मुकदमे दर्ज हैं। एसीपी ने बताया कि साथी अपराधी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है।