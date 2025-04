कानपुर में मां की चाकू मार कर हत्या, बेटे की पसंद नहीं थी मां को मंजूर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कानपुर•Apr 16, 2025 / 04:26 pm• Narendra Awasthi

Son stabbed his mother to death, police arrested him कानपुर में बेटे ने मां की चाकू मार कर नृशंस हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मृतका मां फतेहपुर की रहने वाली थी। जो अपनी बेटी के यहां कानपुर आई थी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंच गई। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, एसीपी नौबस्ता ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का है। ‌