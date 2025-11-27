कौन हैं ‘दबंग’ IPS ऑफिसर आलोक सिंह? सर्विस में ईमानदारी के लिए अलग पहचान; कई बदमाशों को चटा चुके हैं धूल

कौन हैं 'दबंग' IPS ऑफिसर आलोक सिंह? फोटो सोर्स-X
About IPS Officer Alok Singh: उत्तर प्रदेश में यूं तो कई दबंग IPS ऑफिसर अपनी कार्यशैली की वजह से अलग पहचान रखते हैं। आपको बताते हैं IPS ऑफिसर आलोक सिंह के बारे में…जो इस समय कानपुर जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) के पद पर हैं।
उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) ऑफिसर आलोक सिंह अपनी शांत सोच, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी और सर्विस में ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं।
2000 के दशक की शुरुआत में आलोक सिंह को सोनभद्र में एक अहम काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन (Counter-insurgency operations) को लीड करने के लिए चुना गया था। यह इलाका उस समय नक्सलियों के दबदबे से त्रस्त था। PAC कैंप और पुलिस स्टेशनों पर कब्जा होने के कारण सर्जिकल एक्शन की जरूरत थी। सिंह की लीडरशिप में 3 एरिया कमेटियों को खत्म कर दिया गया। लूटे गए हथियार बरामद किए गए। इस कोशिश के लिए उन्हें 2002 में गैलेंट्री के लिए प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल मिला।
उनकी एकेडमिक योग्यता उनके प्रोफेशनल डिसिप्लिन को दिखाती है। सिंह के पास फिजिक्स, मैथेमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री है। साथ ही उन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA किया है। उन्होंने इटली और UK की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। उन्हें नए IPS प्रोबेशनर्स को गाइड करने के लिए भी बुलाया गया।
2020 में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के पहले पुलिस कमिश्नर के तौर पर सिंह का कार्यकाल उनके करियर में एक अहम पड़ाव था। UP के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी हब में से एक नोएडा में नए शुरू किए गए कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने का काम सौंपे जाने पर सिंह ने मॉडर्न, रिस्पॉन्सिव और सिटिजन-ओरिएंटेड पुलिसिंग की नींव रखी।
उन्होंने सहारनपुर में आतंकवाद और कानपुर और आस-पास के जिलों में क्रिमिनल गैंग के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में आगे रहकर लीड किया है। आलोक सिंह ने ऑर्गनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। एक खास ऑपरेशन में, फर्रुखाबाद और इटावा में 21 चोरी की मोटरसाइकिलों और हथियारों के साथ एक ऑटो-लिफ्टर गैंग को पकड़ा गया। इसके साथ ही, उनके जोनल कमांड ने औरैया, जालौन और कानपुर देहात में गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत 127 लोगों को गिरफ्तार किया, और करोड़ों की संपत्ति जब्त की।
