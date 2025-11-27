कौन हैं ‘दबंग’ IPS ऑफिसर आलोक सिंह? सर्विस में ईमानदारी के लिए अलग पहचान; कई बदमाशों को चटा चुके हैं धूल

उन्होंने सहारनपुर में आतंकवाद और कानपुर और आस-पास के जिलों में क्रिमिनल गैंग के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में आगे रहकर लीड किया है। आलोक सिंह ने ऑर्गनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। एक खास ऑपरेशन में, फर्रुखाबाद और इटावा में 21 चोरी की मोटरसाइकिलों और हथियारों के साथ एक ऑटो-लिफ्टर गैंग को पकड़ा गया। इसके साथ ही, उनके जोनल कमांड ने औरैया, जालौन और कानपुर देहात में गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत 127 लोगों को गिरफ्तार किया, और करोड़ों की संपत्ति जब्त की।