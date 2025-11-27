‘कमला पसंद’ के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट: डायरी ने खोले राज! कभी खुला बिकता था पान मसाला अब अरबों में टर्नओवर

'कमला पसंद' के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट सामने आया है। फोटो सोर्स- X (@Avadhexpre49119)
Deepti Chaurasia Suicide Case Update: कमला पसंद पान मसाला के मालिक कमल किशोर की पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया (40) ने मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, शुरूआती जांच में दिल्ली पुलिस को सुसाइड नोट के अलावा एक डायरी बरामद हुई है। पुलिस की माने तो डायरी में दीप्ति चौरसिया ने पति के साथ संबंध ठीक नहीं होने की बात लिखी है।
दीप्ति की शादी साल 2010 में हरप्रीत चौरसिया से हुई थी, जो कमल किशोर के बेटे हैं। दोनों का 14 साल का एक बेटा भी है। फिलहाल वसंत विहार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दीप्ति का शव घर में चुनरी से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है।
कमला पसंद पान मसाला का व्यवसाय उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई तक कई बड़े शहरों में फैला हुआ है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद की शुरुआत कानपुर से हुई थी। कानपुर के फीलखाना मोहल्ले में रहने वाले कमला कांत चौरसिया ने करीब 40–45 साल पहले गुटखा और पान मसाला का कारोबार शुरू किया था। उनकी शुरुआत बहुत साधारण थी। वे काहू कोठी स्थित एक गुमटी में खुला पान मसाला बेचते थे। 1980–85 के दौरान उन्होंने घर में ही पान मसाला बनाना शुरू किया और जैसे-जैसे कारोबार बढ़ा, परिवार ने भी उनका साथ दिया।
आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। छोटे स्तर से शुरू हुआ यह व्यवसाय अब अरबों रुपये के टर्नओवर वाली एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। कमला पसंद और इसके साथ जुड़े पान मसाला व गुटखे के कई ब्रांड अब देशभर के बाजारों में मौजूद हैं। केपी समूह और कमला कांत कंपनी के पास कमला पसंद पान मसाला का मालिकाना हक है। इसके संस्थापक कमल किशोर चौरसिया और कमला कांत चौरसिया हैं। पान मसाला के अलावा कंपनी कुछ माउथ फ्रेशनर उत्पाद भी बनाती है, लेकिन इसका मुख्य और सबसे लोकप्रिय पान मसाला ब्रांड केपी ग्रुप से ही जुड़ा है।
