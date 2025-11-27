‘कमला पसंद’ के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट: डायरी ने खोले राज! कभी खुला बिकता था पान मसाला अब अरबों में टर्नओवर

आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। छोटे स्तर से शुरू हुआ यह व्यवसाय अब अरबों रुपये के टर्नओवर वाली एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। कमला पसंद और इसके साथ जुड़े पान मसाला व गुटखे के कई ब्रांड अब देशभर के बाजारों में मौजूद हैं। केपी समूह और कमला कांत कंपनी के पास कमला पसंद पान मसाला का मालिकाना हक है। इसके संस्थापक कमल किशोर चौरसिया और कमला कांत चौरसिया हैं। पान मसाला के अलावा कंपनी कुछ माउथ फ्रेशनर उत्पाद भी बनाती है, लेकिन इसका मुख्य और सबसे लोकप्रिय पान मसाला ब्रांड केपी ग्रुप से ही जुड़ा है।