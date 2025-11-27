Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

‘कमला पसंद’ के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट: डायरी ने खोले राज! कभी खुला बिकता था पान मसाला अब अरबों में टर्नओवर

Deepti Chaurasia Suicide Case Update: 'कमला पसंद' के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट सामने आया है। डायरी ने कई राज खोले हैं।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Harshul Mehra

Nov 27, 2025

new twist in suicide case of kamala pasand owner daughter in law deepti chaurasia crime news

'कमला पसंद' के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट सामने आया है। फोटो सोर्स- X (@Avadhexpre49119)

Deepti Chaurasia Suicide Case Update: कमला पसंद पान मसाला के मालिक कमल किशोर की पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया (40) ने मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया।

डायरी ने खोले राज

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, शुरूआती जांच में दिल्ली पुलिस को सुसाइड नोट के अलावा एक डायरी बरामद हुई है। पुलिस की माने तो डायरी में दीप्ति चौरसिया ने पति के साथ संबंध ठीक नहीं होने की बात लिखी है।

दीप्ति की शादी साल 2010 में हरप्रीत चौरसिया से हुई थी, जो कमल किशोर के बेटे हैं। दोनों का 14 साल का एक बेटा भी है। फिलहाल वसंत विहार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दीप्ति का शव घर में चुनरी से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है।

कभी गुमटी में बेचा करते थे खुला पान मसाला

कमला पसंद पान मसाला का व्यवसाय उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई तक कई बड़े शहरों में फैला हुआ है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

कानपुर से हुई थी कमला पसंद की शुरुआत

मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद की शुरुआत कानपुर से हुई थी। कानपुर के फीलखाना मोहल्ले में रहने वाले कमला कांत चौरसिया ने करीब 40–45 साल पहले गुटखा और पान मसाला का कारोबार शुरू किया था। उनकी शुरुआत बहुत साधारण थी। वे काहू कोठी स्थित एक गुमटी में खुला पान मसाला बेचते थे। 1980–85 के दौरान उन्होंने घर में ही पान मसाला बनाना शुरू किया और जैसे-जैसे कारोबार बढ़ा, परिवार ने भी उनका साथ दिया।

अरबों का टर्नओवर

आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। छोटे स्तर से शुरू हुआ यह व्यवसाय अब अरबों रुपये के टर्नओवर वाली एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। कमला पसंद और इसके साथ जुड़े पान मसाला व गुटखे के कई ब्रांड अब देशभर के बाजारों में मौजूद हैं। केपी समूह और कमला कांत कंपनी के पास कमला पसंद पान मसाला का मालिकाना हक है। इसके संस्थापक कमल किशोर चौरसिया और कमला कांत चौरसिया हैं। पान मसाला के अलावा कंपनी कुछ माउथ फ्रेशनर उत्पाद भी बनाती है, लेकिन इसका मुख्य और सबसे लोकप्रिय पान मसाला ब्रांड केपी ग्रुप से ही जुड़ा है।

ये भी पढ़ें

80:20 के नैरेटिव को फिर से मजबूत करने में जुटी BJP! ‘राम’ के सहारे कैसे सभी वर्गों को एक छतरी में समेटने की कोशिश?
अयोध्या
bjp new strategy emerges from ayodhya ram temple flag hoisting ceremony about pm modi and mohan bhagwat plan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘कमला पसंद’ के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट: डायरी ने खोले राज! कभी खुला बिकता था पान मसाला अब अरबों में टर्नओवर

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संयुक्त पुलिस आयुक्त का महिला आयोग की सदस्या को नोटिस, लिखा- आपको थाना के निरीक्षण का अधिकार नहीं

राज्य महिला आयोग की सदस्या अनीता गुप्ता (फोटो सोर्स- X अनीता गुप्ता)
कानपुर

दो भाइयों के ऊपर से निकला ट्रक, सिर धड़ से हो गया अलग, भीड़ ने ड्राइवर को पीटा

कानपुर

NCR की घोषणा: दिसंबर, जनवरी, और फरवरी में कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनें नहीं चलेंगी

मौसम की खराबी का असर ट्रेन के परिचालन पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का कानपुर सबसे ठंडा जिला, देखें टॉप के पांच सबसे ठंडे जिले

ठंड में अलाव का सहारा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

सुरक्षा एजेंसियों के रेडार पर एनजीओ, जांच में खुलासा, हुई टेरर फंडिंग, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, अब संचालकों की तलाश

एनजीओ के माध्यम से टेरर फंडिंग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.