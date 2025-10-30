एक बार फिर वकीलों ने पुलिस को दौड़ाया; गाली-गलौज करते हुए थप्पड़ों की बारिश

दरअसल, रावतपुर थाना इलाके के केशवपुरम निवासी 22 साल के लॉ स्टूडेंट अभिजीत सिंह पर 25 नवंबर को चापड़ (धारदार हथियार) से हमला किया गया था। हमले में उसकी 2 अंगुलियां कट गईं, साथ ही सिर और पेट पर गंभीर चोटें आईं। अभिजीत का इलाज फिलहाल सर्वोदय नगर के एक निजी अस्पताल के ICU में चल रहा है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में आरोपी प्रिंस राज श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी। जब पुलिस ने आरोपी को गाड़ी में बैठाया, तो वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। साथ ही आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया।