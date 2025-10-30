Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

एक बार फिर वकीलों ने पुलिस को दौड़ाया; गाली-गलौज करते हुए थप्पड़ों की बारिश

Crime News: एक बार फिर वकीलों ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। गाली गलौज करते हुए उन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी गई। जानिए, पूरा मामला क्या है?

कानपुर

image

Harshul Mehra

Oct 30, 2025

lawyers attacked police officers who arrest accused lawyer kanpur

वकीलों ने पुलिस को दौड़ाया और पीटा। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: कानपुर में लॉ स्टूडेंट पर जानलेवा हमले के आरोपी प्रिंस राज की गिरफ्तारी के दौरान बुधवार को कचहरी में बड़ा हंगामा हुआ। जब पुलिस आरोपी को पकड़कर गाड़ी की ओर ले जा रही थी तो वकीलों ने उन्हें रोक लिया।

कानपुर में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प

इससे दोनों पक्षों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया और वकीलों और पुलिस के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। यह घटनाक्रम अदालत परिसर में विवाद का कारण बना।

कानपुर में वकीलों ने पुलिस को बेरहमी से पीटा

गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों से ना केवल धक्का-मुक्की की बल्कि एक दारोगा को थप्पड़ भी जड़ दिया। इस दौरान उन्हें गाली-गलौज करते हुए दौड़ा दिया। जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पुलिस ने किसी तरह आरोपी को हिरासत लिया और वहां से निकलने में सफल हो सकी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, रावतपुर थाना इलाके के केशवपुरम निवासी 22 साल के लॉ स्टूडेंट अभिजीत सिंह पर 25 नवंबर को चापड़ (धारदार हथियार) से हमला किया गया था। हमले में उसकी 2 अंगुलियां कट गईं, साथ ही सिर और पेट पर गंभीर चोटें आईं। अभिजीत का इलाज फिलहाल सर्वोदय नगर के एक निजी अस्पताल के ICU में चल रहा है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में आरोपी प्रिंस राज श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी। जब पुलिस ने आरोपी को गाड़ी में बैठाया, तो वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। साथ ही आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया।

मामले में DCP ने क्या कहा?

देखते ही देखते हालात बिगड़ने लगे और पुलिस को किसी तरह आरोपी को लेकर वहां से सुरक्षित बाहर निकलना पड़ा। मामले को लेकर DCP वेस्ट का कहना है कि आरोपी प्रिंस राज श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

वाराणसी में भी पुलिसकर्मियों पर हुआ था हमला

बता दें कि हाल ही में वाराणसी की एक अदालत में भी वकीलों ने पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई कर दी थी। जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

कानपुर

उत्तर प्रदेश

