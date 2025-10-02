प्रेम प्रसंग का दुखद अंत: जीजा-साली ने सल्फास की टिकिया खाई, जंगली जानवरों ने खाया शरीर, आधार से पहचान

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात वीडियो ग्रैब
Brother-in-law and sister-in-law ate sulphas tablets कानपुर देहात में हृदयविदारक घटना हुई है। प्रेम प्रसंग का दुखद अंत सामने आया है। महिला और पुरुष का जंगल में क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला है। शव का काफी हिस्सा जानवर खा चुके थे। कंकाल ही पुलिस के हाथ लगा है। शव में कीड़े भी पड़ गए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर गिलास और सल्फास की टिकिया मिली। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। मामला मूसानगर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशवा दुरौली के जंगल में महिला-पुरुष का क्षत-विक्षत शव मिला। जिसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। जानवर भी काफी हद तक खा चुके थे। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मूसानगर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।
क्षेत्राधिकारी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मृतक की पहचान उमाकांत पुत्र महावीर निवासी राजपुरा के रूप में हुई है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मौके पर दो डिस्पोजल और सल्फास की टिकिया मौके पर मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों जीजा और साली हैं। जिनके बीच प्रेम प्रसंग काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिससे परिवार के अंत सदस्य भी परेशान थे।
परिजनों के अनुसार युवती को देवराहट उसके चाचा के यहां भेज दिया गया था। जहां से 25 सितंबर से लड़की गायब थी। आज 2 अक्टूबर को दोनों का शव जंगल में मिला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग