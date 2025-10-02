प्रेम प्रसंग का दुखद अंत: जीजा-साली ने सल्फास की टिकिया खाई, जंगली जानवरों ने खाया शरीर, आधार से पहचान

Brother-in-law and sister-in-law ate sulphas tablets कानपुर देहात में हृदयविदारक घटना हुई है। प्रेम प्रसंग का दुखद अंत सामने आया है। महिला और पुरुष का जंगल में क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला है। शव का काफी हिस्सा जानवर खा चुके थे। कंकाल ही पुलिस के हाथ लगा है। शव में कीड़े भी पड़ गए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर गिलास और सल्फास की टिकिया मिली। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। मामला मूसानगर थाना क्षेत्र का है।