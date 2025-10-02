Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

प्रेम प्रसंग का दुखद अंत: जीजा-साली ने सल्फास की टिकिया खाई, जंगली जानवरों ने खाया शरीर, आधार से पहचान

Brother-in-law and sister-in-law ate sulphas tablets कानपुर देहात के महिला-पुरुष का क्षत-विक्षत शव पड़े होने की जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सीओ ने बताया कि मृतक की शिनाख्त हो गई है। 

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 02, 2025

घटनास्थल का निरीक्षण करती पुलिस (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात वीडियो ग्रैब

Brother-in-law and sister-in-law ate sulphas tablets कानपुर देहात में हृदयविदारक घटना हुई है। प्रेम प्रसंग का दुखद अंत सामने आया है। महिला और पुरुष का जंगल में क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला है। शव का काफी हिस्सा जानवर खा चुके थे। कंकाल ही पुलिस के हाथ लगा है। शव में कीड़े भी पड़ गए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर गिलास और सल्फास की टिकिया मिली। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। मामला मूसानगर थाना क्षेत्र का है।

सल्फास की टिकिया मौके पर मिला 

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशवा दुरौली के जंगल में महिला-पुरुष का क्षत-विक्षत शव मिला। ‌जिसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। जानवर भी काफी हद तक खा चुके थे। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मूसानगर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।

आधार कार्ड से हुई शिनाख्त 

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मृतक की पहचान उमाकांत पुत्र महावीर निवासी राजपुरा के रूप में हुई है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मौके पर दो डिस्पोजल और सल्फास की टिकिया मौके पर मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों जीजा और साली हैं। जिनके बीच प्रेम प्रसंग काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिससे परिवार के अंत सदस्य भी परेशान थे। 

25 सितंबर से गायब थी युवती 

परिजनों के अनुसार युवती को देवराहट उसके चाचा के यहां भेज दिया गया था। जहां से 25 सितंबर से लड़की गायब थी। आज 2 अक्टूबर को दोनों का शव जंगल में मिला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 11:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / प्रेम प्रसंग का दुखद अंत: जीजा-साली ने सल्फास की टिकिया खाई, जंगली जानवरों ने खाया शरीर, आधार से पहचान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आईआईटी में छात्र आत्महत्या मामला: पिता बोले- उनकी दुनिया लुट गई, बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया, डर- कहीं पत्नी ना दम तोड़ दे

कानपुर

तीन मौसमी प्रणालियों का टकराव: होगी अनोखी घटना, इन क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश अलर्ट

तूफान आने का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

आईआईटी कानपुर: कमरे में तीन दिनों से छात्र का शव फांसी पर लटका रहा, बदबू आने पर हुई जानकारी

आईआईटी छात्र ने की आत्महत्या (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

अलीगढ़-गोविंदपुरी-अलीगढ़ के लिए नई मेमू ट्रेन, 60 रुपए, 5 घंटे 20 मिनट में 305 किलोमीटर की यात्रा पुरी

कानपुर अलीगढ़ के बीच मेमू ट्रेन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
कानपुर

नवरात्र के डांडिया कार्यक्रम में पहुंचे दो मुस्लिम युवकों की महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गिरफ्तार

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.