पहले पेट्रोल खरीदा फिर सिगरेट के साथ माचिस; फिल्मी स्टाइल को किया कॉपी! युवक बन गया आग का गोला

पल भर में युवक आग के गोले में बदल गया। करीब 20 सेकंड तक वह चिल्लाता हुआ इधर-उधर भागता रहा। हालांकि बाद में उसने खुद ही आग बुझा ली। युवक के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आए और उसे तत्काल बिल्हौर CHC में भर्ती कराया गया।युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उर्सला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह दर्दनाक घटना 10 अगस्त को शिवली तिराहे के पास हुई, लेकिन इसका वीडियो हाल ही में 14 अक्टूबर को सामने आया। इस घटना ने कानपुर में सनसनी मचा दी है।