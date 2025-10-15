पहले पेट्रोल खरीदा फिर सिगरेट के साथ माचिस; फिल्मी स्टाइल को किया कॉपी! युवक बन गया आग का गोला

युवक बन गया आग का गोला। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: कानपुर में एक युवक ने फिल्मी स्टाइल में अपनी जान देने का प्रयास किया। रात करीब 11 बजे युवक ई-रिक्शा से एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा और बोतल में पेट्रोल खरीदा। इसके बाद वह थोड़ी दूर जाकर पास की दुकान से सिगरेट और माचिस लेकर वापस आया। इसके बाद युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़का, फिर सिगरेट को जलाई और अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया।
पल भर में युवक आग के गोले में बदल गया। करीब 20 सेकंड तक वह चिल्लाता हुआ इधर-उधर भागता रहा। हालांकि बाद में उसने खुद ही आग बुझा ली। युवक के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आए और उसे तत्काल बिल्हौर CHC में भर्ती कराया गया।युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उर्सला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह दर्दनाक घटना 10 अगस्त को शिवली तिराहे के पास हुई, लेकिन इसका वीडियो हाल ही में 14 अक्टूबर को सामने आया। इस घटना ने कानपुर में सनसनी मचा दी है।
ACP बिल्हौर अमरनाथ के मुताबिक, सदिकामऊ के रहने वाले मलखान सिंह ने 12 अक्टूबर को शिवराजपुर थाने में FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनका भाई रोहित सिंह सेंगर एक होजरी कंपनी में काम करता है। 10 अक्टूबर को ड्यूटी खत्म करके रोहित अपने घर शिवराजपुर लौट रहा था, जब रास्ते में एकान्त स्थान पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया।
ACP ने कहा कि FIR के बाद पुलिस टीम ने जांच शुरू की। आसपास लगे CCTV पुलिस ने खंगाले। 4 CCTV के फुटेज पुलिस के हाथ लगे। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस टीम जुट गई है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग