कानपुर में कोचिंग से लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, कार चालक रास्ते से उठा ले गया होटल, मुकदमा दर्ज

Minor girl kidnapped and raped कानपुर में कार चालक ने दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया। कोचिंग से घर लौट रही नाबालिग किशोरी को कार से अगवा कर होटल ले गया। जिसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यही नहीं होटल से वापस लाकर घर से कुछ ही दूरी पर उसे छोड़ दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर में किशोरी गुमसुम बैठी रही। मां के पूछने पर घटनाक्रम की जानकारी दी तो उनके पैरों के लिए जमीन खिसक गई। थाने में पहुंचकर पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र की है।