मानसून का तांडव: मौसम विभाग में 7 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, होगी आफत की बारिश

IMD orenge alert for 7 districts, forecasting disastrous rains आईएमडी ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसमें कानपुर नगर और कानपुर देहात भी शामिल है इसके साथ 36 जिलों के लिए हेलो अलर्ट जारी किया गया है। जो इस समय जारी है। कानपुर में इस समय झमाझम बारिश हो रही है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अलग-अलग क्षेत्र में जमकर बारिश हो रही है। यह अलर्ट 13:55 तक के लिए जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने के साथ झमाझम बारिश की संभावना है।