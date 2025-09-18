Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

मानसून का तांडव: मौसम विभाग में 7 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, होगी आफत की बारिश

Monsoon fury: IMD orenge alert for 7 districts मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अगले 1 घंटे तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। यह अलर्ट अभी भी जारी है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 18, 2025

बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

IMD orenge alert for 7 districts, forecasting disastrous rains आईएमडी ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसमें कानपुर नगर और कानपुर देहात भी शामिल है इसके साथ 36 जिलों के लिए हेलो अलर्ट जारी किया गया है। जो इस समय जारी है। कानपुर में इस समय झमाझम बारिश हो रही है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अलग-अलग क्षेत्र में जमकर बारिश हो रही है। यह अलर्ट 13:55 तक के लिए जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने के साथ झमाझम बारिश की संभावना है।

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात,‌‌ उन्नाव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।‌ मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने की संभावना है। मध्यम बारिश भी हो सकती है।

यहां के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट

जबकि प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशांबी, हमीरपुर, फतेहपुर,जालौन, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, झांसी, इटावा, मैनपुरी, इटाह, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, बाराबंकी, लखनऊ, औरैया, उन्नाव, कानपुर देहात, अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में भी आकाशीय बिजली और तेज हवा चलने की कई अलर्ट जारी किया गया है। बादल करने के साथ बारिश भी होगी।

संबंधित विषय:

CSA Kanpur weather

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weatehr news

weather alert

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2025 02:37 pm

Published on:

18 Sept 2025 02:36 pm

