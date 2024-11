नगीना सांसद चंद्रशेखर ने बटेंगे तो कटेंगे पर दिया नया नारा, वंदे भारत पर हुए पथराव पर दी नसीहत

Nagina MP Chandrashekhar Azad in Kanpur नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक मजबूरियों के कारण सपा प्रत्याशी की मदद नहीं करेंगे। वंदे भारत ट्रेन में पथराव की घटना को उन्होंने जानकारी का अभाव बताया। ‌इसके साथ ही बटेंगे तो कटेंगे पर नया नारा दिया है। बोले उपचुनाव के बाद विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व होगा।

कानपुर•Nov 03, 2024 / 04:47 pm• Narendra Awasthi

Nagina MP Chandrashekhar Azad in Kanpur UP By Election 2024 नगीना सांसद और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने कहा कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के विषय में कहा था। इसलिए हम लोग लोगों को जागरुक कर रहे हैं। जिससे अपने छिने हुए अधिकारों को वापस लें। इसलिए हमने नारा दिया है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और साथ-साथ चलेंगे। चंद्रशेखर आज नई दिल्ली से कानपुर पहुंचे। इसके पहले वंदे भारत में हुई पथराव की घटना को लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इसे जानकारी का अभाव बताया। ‌